Bereits am 18. Oktober wurde auf einem Anwesen Am Mühlberg eine Wildkamera gestohlen. Laut Polizei war die Kamera an einem Baum auf dem Grundstück angebracht und verfügte über eine Bild-Sendefunktion, über die sie bei Bewegung automatisch Bilder an das Mobiltelefon des 30-jährigen Eigentümers schickte. Dieser erhielt am 18. Oktober zwischen 15 und 19 Uhr mehrere Bilder. Vermutlich wurde die Kamera in diesem Zeitraum demontiert. Die Bilder lassen allerdings keinerlei Hinweise auf den Täter zu. Es entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail.