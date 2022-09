Zugegeben, es ist schon ein etwas komischer Name: Wurstmarkt! Wer noch nie etwas von diesem gehört hat, vermutet sicherlich zuerst, dass sich dahinter ein Markt, auf dem es nur Wurst zu kaufen gibt, versteckt, anstatt den Namen mit dem größten Weinfest der Welt in Verbindung zu bringen.

Doch auch der Wurstmarkt hat mal etwas kleiner angefangen, und zwar in Form des Michaelismarktes. Dieser wird zum ersten Mal auf einer Rechnung über geliefertes Leder aus dem Jahre 1417 erwähnt. Dabei handelte es sich um eine Art mittelalterliche Verbrauchermesse zur Versorgung der Pilger am Patronatstag des Heiligen Michaels rund um die gleichnamige Kapelle. Dort wurde der Platz bald zu klein, weshalb der Markt auf die Brühlwiesen umzog. Aufgrund des immensen Wurstverbrauchs entstand Anfang des 19. Jahrhunderts im Volksmund der Name Wurstmarkt.