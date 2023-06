In Weisenheim am Sand hatten am Freitag um die Mittagszeit eine Wiesenfläche und ein Holzhaufen in Nähe der Ziegelhütte in Flammen gestanden. „Gerade noch konnten die Einsatzkräfte eine in der Nähe stehende Gartenhütte vor den Flammen schützen, denn diese standen beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits kurz vor der Hütte“, teilt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim mit. Brandursache und Schadenshöhe sind unbekannt. Rund 150 Quadratmeter Wiese sind laut Feuerwehr abgebrannt. Gegen 13 Uhr konnten die rund 30 Einsatzkräfte aus Weisenheim am Sand und Freinsheim, die mit fünf Fahrzeugen vor Ort waren, wieder in die Gerätehäuser zurückkehren. Verbraucht wurden rund 10.000 Liter Löschwasser, die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort.

Bereits am Morgen waren die Wehren aus Erpolzheim und Freinsheim wegen eines kleinen Flächenbrandes alarmiert worden. Die Brandstelle sollte sich in der Nähe des Erpolzheimer Friedhofes befinden. Die mit zwei Fahrzeugen ausgerückten Einsatzkräfte konnten nach eigenen Angaben jedoch kein Feuer finden. Daher war der Einsatz nach kurzer Suche gegen 6.45 Uhr beendet und die zwölf Einsatzkräfte traten den Rückweg an. Eine Streife der Polizei war ebenfalls vor Ort.