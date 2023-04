Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wann soll die Gemeinde beim Ausbau von Straßen auf wiederkehrende Beiträge umsteigen? Knackpunkt bei dieser Frage ist der geplante Ausbau des Dackenheimer Weges. Die Gemeinde muss entscheiden, ob hier noch mit dem alten System der Einmalbeiträge abgerechnet werden soll oder nicht.

So oder so: Die Gemeinde kann all ihren Bürgern dabei nicht gerecht werden, wie Bürgermeister Georg Welker (IG Herxheim) nach einstündiger Diskussion in der digitalen Gemeinderatssitzung