Seit Mittwoch ist es möglich, ohne Schnelltest und Voranmeldung in alle Geschäfte zu gehen. Am Freitag und Samstag freuten sich die Einzelhändler der Bad Dürkheimer City über viele Kunden und gute Umsätze. Auch Touristen und Besucher aus Städten der Umgebung mit hohen Inzidenzwerten kamen zum Einkaufen.

Die neue Freiheit beim Einkaufen haben am Wochenende viele Bad Dürkheimer und Touristen genutzt und so zu einer erkennbaren Wiederbelebung der Dürkheimer City beigetragen.Lothar Goetsch aus Weisenheim am Berg, der sich am Samstag trotz leichter Regenschauer bei Michlers Haus der Guten Weine am Römerplatz einen Wein schmecken ließ, freute sich, dass Vieles nicht mehr so kompliziert ist. „Jetzt macht das Einkaufen wieder Spaß, selbst in den Baumarkt kommt man ohne Test“, sagt der Weisenheimer und nippt an seinem Wein. Die Menschen hätten jetzt auch wieder bessere Laune und würden lachen, freut sich Goetsch.

Das Ehepaar Ecker aus Gladbeck in Nordrhein-Westfalen ist auf dem Weg in die Schweiz. Das Wohnmobil haben sie auf dem Campingplatz in den Almen abgestellt, denn das Paar will noch ein wenig in der Kurstadt bleiben. „Wir haben gehört, dass man in Rheinland-Pfalz wieder mit dem Wohnmobil unterwegs sein kann und haben uns spontan entschlossen, ein paar Tage in der Pfalz zu verbringen“, berichtet Werner Ecker. Ehefrau Christa Ecker ergänzt, dass man sich an die neuen Freiheiten, wie das Einkaufen, erst gewöhnen müsse. „Beim Wein trinken ging das jedoch ganz problemlos“, gesteht sie augenzwinkernd. Sie würden bestimmt bald wieder kommen, um die Gegend noch besser kennenzulernen.

Das Leben ist wieder etwas angenehmer

Leni Schwab aus Bad Dürkheim, die berichtet, dass sie bereits die zweite Impfung erhalten hat, nutzt den Samstag zu einer Einkaufstour im Reformhaus, der Apotheke und auf dem Markt, um dort leckeres Brot zu kaufen. „Mein Kleiderschrank ist gut gefüllt, da halte ich mich beim Einkaufen noch ein bisschen zurück, finde es aber toll, dass jetzt alles wieder viel einfacher möglich ist“, sagt Schwab. Sie schätze die kleinen Freiheiten, die das Leben wieder angenehmer machen, sehr, denke aber, dass man weiterhin noch sehr vorsichtig sein müsse, um das Erreichte nicht aufs Spiel zu setzten.

Jens Fürst ist mit dem Fahrrad unterwegs, um die Wochenendeinkäufe zu erledigen und sich mit neuer Lektüre einzudecken. „Jetzt ist wieder alles viel entspannter und man kann sich ungezwungener bewegen und größtenteils auf die Tests verzichten“, meint Fürst. Für den Dürkheimer ist es auch wichtig, dass er mit Freunden unbeschwert eine Schorle trinken kann. „Da lasse ich mich dann auch gern testen“, gesteht er lächelnd. Er freue sich aber darauf nach der zweiten Impfung, auf diese unangenehme Prozedur verzichten zu können.

Die Einzelhändler ziehen nach dem ersten Schritt in die Normalität eine positive Bilanz. „Es war unheimlich viel Leben in der Stadt und es waren viele Fremde dabei. Die Händler, die wieder ohne Terminvereinbarung verkaufen können sind hellauf begeistert“, sagt Tine Michler, Vorsitzende des Gewerbevereins. Auch am Haus der guten Weine, das sie zusammen mit ihrem Mann Steffen Michler führt, konnte sie viele Gäste begrüßen.

Georg Amling macht „gigantische Umsätze“

Ingo Steinmetz, Geschäftsführer vom Modehaus Rissel und von R&M Moden, hat besonders den Freitag als „sehr umsatzstark“ erlebt. „Wir sind sehr zufrieden und haben den Kunden auch angemerkt, dass sie besser drauf sind“, sagt Steinmetz. Die Kunden seien sehr erfreut gewesen, ohne Schnelltests und Erfassung der Daten in die Geschäfte gehen zu können.

Georg Amling, der in der Kurstadt fünf Modegeschäfte führt, spricht von „gigantischen“ Umsätzen, die er am Freitag und, trotz der kühlen Witterung, auch am Samstag erzielte. „Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir an zwei aufeinanderfolgenden Tagen so viel umgesetzt haben. Das war wie verkaufsoffene Sonntage zwei Tage hintereinander“, freut sich der Geschäftsmann. Er habe beobachtet, dass viele Tagestouristen in der Stadt waren, die sich über die neuen Freiheiten gefreut haben. „Da waren Mannheimer und Leute aus Ludwigshafen dabei, Kunden aus Saarbrücken, Karlsruhe und sogar aus Nordrhein-Westfalen konnten wir begrüßen“, sagt Amling. Er hoffe, dass die Impfkampagne gut laufen wird, „um den Spuk bald zu beenden“.

Christian Manthey vom Modehaus Manthey hatte schon sehnsüchtig auf die gelockerten Öffnungsmöglichkeiten gewartet. „Wir sind froh, dass es jetzt so weit ist. Auch die Kunden sind froh, dass sie mehr machen und wieder unkompliziert einkaufen können. Davon haben sie am Wochenende auch rege Gebrauch gemacht“, erklärt der Kaufmann. Er hoffe, dass es jetzt keine Rückfälle mehr geben werde und sich die Inzidenzen weiter nach unten entwickeln. Manthey betont, dass er sich für die Kollegen aus der Gastronomie und dem Hotelgewerbe wünsche, dass die eine Öffnungsperspektive auch für die Innenbereiche bekommen.