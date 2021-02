An der unfallträchtigen Feuerbergkreuzung hat es wieder gekracht. Laut Polizei sind dort am Freitag um 7.39 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge wurden so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zum Glück wurde niemand verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 51-jähriger Mann aus Gönnheim mit seinem Ford auf der L526 von Ellerstadt in Richtung Erpolzheim unterwegs. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 41-jährigen Frau aus Maxdorf, die mit ihrem Hyundai von rechts auf der L527 von Maxdorf in Richtung Bad Dürkheim unterwegs war. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Weil die Kreuzung ein Unfallschwerpunkt ist, wird an ihrer Stelle in diesem Jahr ein Kreisel gebaut.