„Hab’ Musik im Ohr und Sonne im Glas“, lautet seit 17 Jahren immer pünktlich zum „Tag der Deutschen Einheit“ das Motto in und um Deidesheim. Auch in diesem Jahr lädt die Deidesheimer Jazzwanderung am 3. Oktober wieder von 10.30 Uhr bis 18 Uhr zum musikalischen Walking-Act zwischen vier über das Gelände verteilten „Jazzpoints“. Wo diese genau liegen, wollen die Organisatoren – wie üblich – erst am Veranstaltungstag verraten.

Klar ist aber immerhin schon, wer spielt: Erwartet werden wieder das kultige „Huub Dutch Duo“ mit dem Holländer Hubert Weijers an Kübelbass, Maracas, Schellenkranz und Trompete sowie dem „Herrn Oettinger“ am Piano, der Kaiserslauterer Harp-Star Albert Koch, der von Jürgen „Mojo“ Schultz an der Gitarre sowie der Sängerin und Kontrabassistin Petra Arnold-Schultz begleitet wird, die Formation „Sandra & Friends“ um die Karlsruher Sängerin Sandra Klein, die Band „Martinis Carte Blanche“ aus Worms, die den Boogaloo, einen musikalischen Mix aus Blues, Latin, Soul und Funk, aus dem New York der 60er Jahre mitbringt, sowie Skotty, der Eismann, mit seiner Trompete. Sie alle spielen verteilt auf die verschiedenen Jazzpoints, als Walking-Act auf der Strecke sowie ab 16 Uhr am Schlusspunkt bei einer gemeinsamen Session. Dazu gibt es natürlich regionale Weine, Kaffee und andere Heißgetränke, Kuchen und Eis, Germanenspieß und Flammlachs sowie andere Leckereien. Tickets (24,50 Euro) unter www.deidesheimer-jazzwanderung.de oder am Start beim Winzerverein Deidesheim.