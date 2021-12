Erneut ist in einem Wochenendhaus in Bad Dürkheim eingebrochen worden. Das hat die Polizei gemeldet. In der Zeit von 19. November, 12 Uhr, bis 19. Dezember, 12 Uhr, sind Unbekannte in das Haus Am Forstberg eingebrochen. Sie hatten das Glas der Terrassentür eingeschlagen, waren so ins Gebäude gelangt und durchwühlten das gesamte Haus.

Schaden von mindestens 1000 Euro

Was gestohlen wurde, ist noch unklar, an der Tür entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt, ob es wegen der örtlichen Nähe der Tatorte einen Zusammenhang gibt mit dem Einbruch, der am 14. Dezember gemeldet wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.