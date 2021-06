Ein Spaziergänger hat der Polizei am Samstag gegen 18 Uhr mitgeteilt, dass in Freinsheim auf der Erpolzheimer Straße zwischen der Einmündung zum Riedweg und der Einmündung zu In den Schlosswiesen ein Kanaldeckel ausgehoben worden sei. Polizisten haben den Gullydeckel laut Bericht wieder eingesetzt. Zuletzt war es in Freinsheim mehrfach zu Vorfällen dieser Art gekommen. Da das Ausheben eines Kanaldeckels als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gilt, wird ein Strafverfahren eingeleitet, so die Beamten.