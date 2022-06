Nach zwei Jahren gänzlich ohne die gewohnten dörflichen Feste bekommt der Ort am ersten Juni-Wochenende sein liebstes zurück: das idyllische, eher kleine Weinfest am Burgweiher. Am Samstag, 18 Uhr, geben Bürgermeister Peter Fleischer und Weinprinzessin Sophie I. Bielmeier mit ihrer Begleitung aus Kerwebuwe und -mädels den offiziellen Startschuss. Schon ab 16 Uhr sind die Ausschank- und Verpflegungsstellen geöffnet.

Auf dem Fest sind der Bücherstand der evangelischen Kirche sowie ein Verkaufsstand für die Festschrift und das Kochbuch vertreten. Am Samstag gibt es vor dem Backhaus Waffeln, am Sonntag Dampfnudeln und am Montag Kaffee und Kuchen. Am Sonntag, 11 Uhr, wird ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Festgelände zelebriert, eine Stunde später öffnen die Ausschankstellen.

Parken an Schwabenbachhalle

Um 15 Uhr werden die 252 Seiten umfassende Festschrift „1250 Jahre Frlsm“ und das Friedelsheimer Kochbuch vorgestellt. Am Pfingstmontag klingt das Fest aus, die Stände sind ab 11 Uhr geöffnet. Parken kann man an der Schwabenbachhalle, ein Fußweg führt direkt zum Burgweiher.