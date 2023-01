Am vergangenen Sonntag endete die Weihnachtszeit. Krippe und Baum verschwinden aus den Kirchen. Der Alltag hat auch das kirchliche Geschehen wieder eingeholt. Die Frage ist berechtigt: Gibt es etwas, das wir über das Weihnachtsfest hinaus in unseren Alltag hinüberretten können? Etwas, das uns weiter erfüllen kann? Etwas, das uns bestehen lässt auch in der vor uns liegenden Zeit?

Viele unter uns wagen unsicher ihre Schritte in die Zukunft hinein. Das Alte hängt noch zu sehr an ihnen, belastet sie, bereitet ihnen Kummer und Sorgen. Es ist keine einfache Zeit, in der wir uns bewegen. Die Zeiten waren noch nie einfach gewesen. Immer wieder gab es Herausforderungen in Kirche und Welt, die uns auf die Probe gestellt haben; die uns an die Grenzen geführt haben; die uns vor Augen gehalten haben, wie unsicher das Leben überhaupt ist und mehr als einmal großer Fragwürdigkeit ausgeliefert. Das wird auch so bleiben. Christlicher Glaube redet uns diese Erfahrung nicht aus.

Ich will uns nicht die Stimmung verderben und die Freude am Leben nehmen. Besonders jenen nicht, die dieses neue Jahr mit großem Optimismus und großer Zuversicht beginnen. Daher noch einmal: Sollte es tatsächlich etwas geben, das wir über das Weihnachtsfest hinaus in unseren Alltag hinüberretten könnten? Etwas, das uns weiter erfüllen könnte? Etwas, das uns bestehen lassen könnte auch in der vor uns liegenden Zeit? - Vielleicht Gottes Menschenfreundlichkeit.

Eine Klammer, die zusammenhält

Sind wir uns dessen bewusst, wie sehr wir von Gott angenommen und geliebt sind? Das ist nicht nur einfach so dahingesagt. Das ist bestimmend bis in unseren Alltag hinein; bis in unsere Lebensentwürfe hinein, die wir entwickeln. Ist es nicht ein Unterschied, ob ich als ein mich von Grund auf angenommener und geliebter Menschen begreifen darf oder nicht? Dieses Wissen ist wie eine Klammer um mein Leben. Eine Klammer, die zusammenhält. Sie hält zusammen im Leben und im Tod und auch in all den Herausforderungen, die uns in diesem Jahr begegnen werden.

Gottes Menschenfreundlichkeit sollte auf uns abfärben. Es ist die Liebe zum Gegenüber, die für das Heute so entscheidend ist und das Morgen hilft zu gestalten. Was unsere Welt braucht, ist diese Menschenfreundlichkeit. Wir sind weit davon entfernt, sie zu einer alles bestimmenden Haltung werden zu lassen. Zu viele Egoismen bestimmen dagegen den Alltag in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kirche, von Mensch zu Mensch. Einen Weg zu einer menschenfreundlicheren Welt weist ein Lied im Gotteslob unserer Kirche. Dort heißt es:

Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.

Der Beginn eines neuen Jahres bietet die Möglichkeit, vieles in unserem Leben und im Leben dieser Welt, neu zu bedenken, auch in unserer Kirche anders zu machen, dem Himmel eine Chance zu geben, dass er die Erde berühren kann und jeden einzelnen von uns dazu. Möglichkeit, sich die Menschenfreundlichkeit unseres Gottes zu eigen zu machen und mit neuen Augen und einem offenen Herzen hinaus in das Leben zu gehen. Gott segne und seine Menschenfreundlichkeit begleite ihre Schritte.