16,2 Millionen Euro an baulichen Investitionen plant der Kreis an seinen Schulen im kommenden Jahr. Das sind fast vier Millionen Euro weniger als 2024.

„Angesichts der schwierigen Haushaltslage ist dies trotzdem ein ordentlicher Batzen und ein klares Signal für Schulen, Bildung und Sportvereine, die wir unterstützen wollen“, betonte Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann (CDU) bei der Vorstellung des Investitionsplans am Montag im Bauausschuss.

Im Fokus stehen die Kernsanierung der Schulsporthallen in Grünstadt sowie in Lambrecht. Außerdem soll im nächsten Jahr ein bauliches Großprojekt an der Dürkheimer Carl-Orff-Realschule plus in Angriff genommen werden.

Welche Projekte genau anstehen, lesen Sie hier.