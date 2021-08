Sind soziale Netzwerke für einen Tischtennisverein wichtig? Als Türöffner-Funktion für neue Mitglieder können sie allemal dienen. Und die Außendarstellung eines Verein kann dadurch besser werden. Quantitativ fällt hier der TTC Bad Dürkheim auf, der auf Facebook und Instagram aktiv ist.

Auf Marc Zuckerbergs Plattformen Instagram und Facebook wird im Bereich des Pfälzischen Tischtennisverbands (PTTV) viel kommuniziert. Ein Beispiel: Unter dem Motto „TT-Corona“ hat der PTTV die Vereine erfolgreich animiert, Kurzfilme in Zeiten des Lockdowns einzustellen. Etliche, teils minutenlange Videos haben die Clubs geschickt.

Visitenkarte des Vereins

Warum bedarf es heutzutage der sozialen Medien, gerade in einer nicht üppig mit Mitgliedern besetzten Sportart? Für die kleineren Vereine sind Social-Media-Plattformen jedoch ungemein wichtig, um Mitglieder zu werben. „Wir betreiben aktuell eine Website sowie einen Instagram und Facebook-Account. Die Website dient uns eher als statische Visitenkarte, um Interessierte über Trainingszeiten zu informieren“, sagt Nicolas Schramm, der Pressewart des TTC Bad Dürkheim. Eine Homepage haben mittlerweile viele Vereine. Über die können Besucher zumeist allgemeine Informationen einholen.

Anders gestaltet sich dies auf den mittlerweile wichtigsten Plattformen, auf der insbesondere Nachwuchssportler und junge aktive Spieler ihre Informationen einholen. „Über Instagram und Facebook wollen wir Eindrücke und Highlights aus dem Vereinsleben präsentieren und über besondere sportliche Ereignisse wie Aufstiege und Derbys berichten“, erklärt Schramm Vorgänge, die in früheren Jahren eher über die Homepage abgewickelt wurden. „Wir haben entschieden, keine regelmäßige und vollständige Berichterstattung über alle Mannschaften in Instagram abzubilden“, will der TTC-Pressesprecher eher über kurze Nachrichten präsent sein.

Soziale Medien auch nicht überbewerten

„Für uns hat jedes Medium seine unterschiedliche Bedeutung und ist auch wichtig. Jedoch darf man diese auch nicht überbewerten. Vor allem im Bezug auf Mitgliedergewinnung sind Faktoren wie ein guter Ruf, hohe Trainingsqualität und Präsenz in Bad Dürkheim viel wichtiger“, sagt Schramm, der die sozialen Medien nicht überbewerten will.

Auch der TV Ellerstadt hat seine Plattform in den sozialen Medien. Dort allerdings macht nur die Fußballabteilung auf sich aufmerksam. Beim TSV Freinsheim dagegen sind auch die Tischtennisaktiven auf Social Media zu finden. Andere Mannschaften haben die sozialen Medien noch nicht für sich entdeckt.