Morgen ist wieder ein Feiertag. Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiern die Katholiken das Fest Fronleichnam. Diese Tradition hat ihren Ursprung bereits im 13. Jahrhundert und steht in enger Verbindung zum Gründonnerstag. Dieser ist der Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu gewidmet mit der Einsetzung der Eucharistie, der Feier von Tod und Auferstehung Jesu Christi und seiner Gegenwart in den Gestalten von Brot und Wein. Für die Gläubigen sind die eucharistischen Gaben Brot und Wein, die in der Kommunion ausgeteilt werden, nicht nur Erinnerungszeichen an ein lang vergangenes Mahl, das Jesus mit seinen Freunden gefeiert hat. Fronleichnam sagt wie jede Heilige Messe vielmehr den Feiernden, dass Jesus Christus nicht nur vor 2000 Jahren gelebt hat und dass er der Gekreuzigte und Auferstandene ist, sondern dass er auch heute bei ihnen ist, sie stärkt und ihr Leben begleitet.

Rituale und Bräuche

Mit der Feier von Fronleichnam sind an vielen Orten bestimmte Rituale und volkstümliche Bräuche verbunden. Schon früh wurde der Tag mit Prozessionen begangen, die sich an die Feier der Heilige Messe anschlossen. Das heilige Brot, die geweihte Hostie wird in einer Monstranz durch die Straßen getragen, um sichtbar zu machen, dass Jesus Christus an allen Orten unseres Lebens zu finden ist und uns stärken möchte. Festlich, mit Ministranten, Fahnen und Weihrauch wird die Monstranz durch den Ort getragen, als Zeichen der Wertschätzung und der Bedeutung, die Jesus Christus für die Gläubigen hat, die sich miteinander auf den Weg machen und ihm folgen. In manchen Gegenden wird die Tradition mit großem Eifer lebendig gehalten, die Häuser und Straßen aufwendig zu schmücken mit Fähnchen und Blumenteppichen. Mancherorts sind diese Bräuche auch zu Touristenattraktionen geworden, die bestaunt werden. Andernorts verzichtet man auf die Prozessionen, weil die Teilnehmenden dabei mit der Tatsache konfrontiert werden, dass sich auf dem Weg kaum noch jemand für das Geschehen interessiert.

Erneut in reduzierter Form

In diesem Jahr wird die Feier des Fronleichnamfestes zum zweiten Mal in sehr reduzierter Form begangen werden mit Gottesdiensten in den Kirchen oder im Freien, mit Vorsicht voreinander, mit Abstand auf festgelegten Sitzplätzen. Doch wir wollen eigentlich ja das Verbindende, die Gemeinschaft feiern, zu der uns Jesus zusammenführt. Vielleicht bringt uns diese Erfahrung zu neuer Wertschätzung dessen, was uns aktuell so fehlt. Doch worauf uns Christen gerade diese schwierigen Zeiten auch hinweisen können: Der Weg Jesu Christi führt in die Alltagswelt der Menschen. Mit ihm auf dem Weg zu sein, heißt auch, nicht in gewohnten Traditionen verharren zu können, sondern sich veränderten Wirklichkeiten zu stellen und die Herausforderungen anzunehmen. Jesus bestärkt uns darin und geht unseren Weg mit. Er braucht dazu keine geschmückten Straßen.

Annette Nitsch ist Pastoralreferentin in der Pfarrei Hl. Theresia