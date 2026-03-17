Der Verein Eure Welt hat eine Umfrage gemacht, in der sich einige der 107 Direktkandidatinnen und Direktkandidaten zur Landtagswahl aus 15 Wahlkreisen der Pfalz zum Thema Klimaschutz geäußert haben. Die Direktkandidaten konnten dem Verein zufolge in der Umfrage zu Thesen wie „Ich setze mich in Landwirtschaft und Weinbau für die Umstellung auf ökologische Wirtschaftsformen und den Schutz von Lebensräumen und Tierarten ein“ mit „Stimme zu“ oder „Stimme nicht zu“ reagieren und ihre Position begründen.

Bis auf die Kandidaten der AfD folgten laut Eure Welt alle bei der Landtagswahl antretenden Parteien der Aufforderung, an der Umfrage teilzunehmen. Unter den Befragten befinden sich auch SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer als Direktkandidat der Südpfalz und die Direktkandidaten für den Wahlkreis Bad Dürkheim. Alle 15 Fragen und die Stellungnahmen jeweiligen Direktkandidaten können unter localzero.net/loesungen eingesehen werden.

Der Verein Eure Welt, gegründet 2023 unter der Leitung von Peter Hasbach, bietet Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, sich über Klimaschutz zu informieren und sich dafür zu engagieren. Unter dem Leitspruch „Aus Verantwortung für unsere Nachkommen“ setzt sich der Verein für mehr Klimabewusstsein ein.