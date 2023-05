„Ich würd’ dir gerne deine Angst nehmen / Alles halb so schlimm, einfach sagen / Diese Dinge haben irgendeinen Sinn“: So lauten die Anfangszeilen des Lieds „Der letzte Song“ von Felix Kummer. Eigentlich geht es um mutmachende Worte, die Kraft spenden sollen, die in Anbetracht der vielen Krisen in unserer Zeit zwar notwendig scheinen, aber trotzdem oft wie leere Phrasen klingen. Da sind zum Beispiel der Krieg in der Ukraine oder die hohen Lebenshaltungskosten aufgrund der Inflation. Auch sorgen sich viele Menschen davor, im Alter nicht gut versorgt zu sein. Und auch die Corona-Krise belastet uns noch mit ihren Nachwirkungen.

Ich denke da aber auch vor allem an uns junge Menschen, die sich vor den Auswirkungen der Klimakatastrophe fürchten oder auch die fast unendlich scheinenden Möglichkeiten der Lebensgestaltung als Belastung und Überforderung betrachten. Wenn wir das alles einmal bedenken, scheint es fast logisch, dass viele Menschen mit Angst in die Zukunft blicken.

Da klingen solche Worte, die der Sänger zu Beginn seines Lieds spricht, wie Hohlworte, die über das Problem nur hinwegtrösten, aber keine Hoffnung schenken. Auch der Sänger scheint zu merken, dass diese Art von Trösten nicht wirklich zielführend ist, wenn er textet: „Ich würd’ dir eigentlich gern sagen / Alles wird gut.“ Offensichtlich sind auch ihm diese Worte zu wenig, um das auszudrücken, was wirkliche Hoffnung schenken kann.

Zu Beginn meines Praktikums in der Krankenhausseelsorge im Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim war auch ich dazu geneigt, in guter Absicht hohle Floskeln zu den Kranken zu sprechen. Aber spätestens im Altersheim habe ich gemerkt, dass es da schon gar nicht mehr so leicht ist, noch Sätze wie „Das wird schon wieder“ oder „Das braucht halt seine Zeit“ zu sagen. Als ich gemerkt habe, dass das den Patienten nicht wirklich weiterhilft, habe ich mich gefragt, was denn wirklich hilft in schweren Zeiten, wenn das Leben hoffnungslos erscheint oder von schwerem Schicksal betroffen ist.

Und je mehr Gespräche ich während meines Praktikums führte, desto mehr konnte ich erahnen, was den Menschen mehr helfen könnte. Ich glaube, dass das nicht geschieht durch leere Phrasen oder durch Hinwegtrösten, sondern durch echtes Hinwenden zum Nächsten, wenn wir den Anderen mit seinem Leben ernst nehmen. Indem wir unserem Mitmenschen Zeit schenken, ohne auf die Uhr zu schauen, und uns vielleicht Geschichten anhören, die wir eigentlich schon gehört haben. Indem wir den Kranken in unserem Umfeld zuhören, ohne Floskeln wie „Das wird schon wieder, du musst nur Geduld haben“. Oder auch nur durch ein nettes Lächeln an der Supermarktkasse.

Ich denke, auf diese Art können wir zumindest ein wenig Hoffnung in unsere Welt bringen. Und dann wird vielleicht so etwas spürbar, dass am Ende vielleicht nicht alles gut wird, aber zumindest einmal liebevoller und hoffnungsvoller. Das ist zumindest meine Hoffnung aufgrund meines Glaubens an den, der uns niemals vertröstet und immer an unserer Seite ist.