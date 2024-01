Ihre Samen hat diese Pflanze mit kleinen Fluggeräten ausgestattet. Es ist die Waldrebe. Jetzt im Winter kannst du sie an den flauschigen Knäueln erkennen.

Ihre Art zu wachsen, zeigt es deutlich: Die Waldrebe ist eine Kletterpflanze. Mit lateinischem Namen heißt sie „Clematis“. Die Bezeichnung stammt von dem griechischen Wort „Kléma“; das bedeutet Ranke. Und tatsächlich: In Büschen und Hecken rankt und schlingt sich die Waldrebe meterhoch um andere Pflanzen und klammert sich an ihnen fest. An großen Bäumen schafft sie es, über zehn Meter hoch zu werden.

Dieses starke Wachstum kann für andere Sträucher und Bäume sogar gefährlich werden, wenn sie irgendwann völlig zugewuchert und bedeckt sind. Vielleicht heißt das Lianengewächs deswegen in manchen Gegenden „Teufelsstrick“. Aber für viele Tiere hat die Waldrebe einen großen Nutzen. So locken ihre Blüten unterschiedliche Insekten an.

„Bart des alten Mannes“

Im späten Sommer geht die Blütezeit zu Ende. Dann fangen die Samen an zu reifen. Später sollen sie in der Umgebung ausgebreitet werden. Jetzt kommen die bauschigen Knäuel ins Spiel. Im Herbst und im Winter kannst du sie näher betrachten: An den Nüsschen sitzen geschwungene, federartige Wedel mit unzähligen Haaren. Kein Wunder, dass die Pflanze in England „Old Man’s Beard“ heißt, also „Bart des alten Mannes“.

Damit sie ihre wichtige Aufgabe erfüllen können, brauchen die behaarten Fluggeräte kräftigen Wind: Der trägt sie mit sich fort. Oft geschieht das erst im Frühling. Die kleinen Nüsse fliegen ein Stück durch die Luft, sie trudeln und drehen sich, bis sie irgendwo landen. Wenn sie Glück haben, dann geraten sie an eine Stelle, wo eine neue Pflanze wachsen kann. Hier bohren sie sich ein klein wenig in die Erde hinein.

Manchmal werden die silbergrauen Wedel der Waldrebe aber ganz woanders hin befördert: Dann trägt ein Vogel sie in sein Nest, um es auszupolstern. Ist doch wirklich ein guter Zweck, die Vogeljungen weich einzuhüllen!