„Es ist ein Problem in Deutschland, dass Kinder nicht schwimmen können“, sagt Ralf Johannsen, Leiter des Freibads in Wachenheim. Das belegen auch Zahlen: Von Januar bis August sind in Rheinland-Pfalz 15 Menschen ertrunken – dreimal mehr als im Vorjahr. Wie steht es also um Schwimmkurse in der Region in Corona-Zeiten?

Später als üblich konnten die Freibäder in Rheinland-Pfalz wegen des Coronavirus öffnen. Schwimmkurse waren zunächst nicht möglich. Dann konnten Anfänger aber doch