Sehr viele Fragen stellen sich derzeit rund um die Flüchtlinge, die aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine auch in den Landkreis Bad Dürkheim kommen. Um auf aktuelle Entwicklungen schneller reagieren und Informationen kanalisieren zu können, nimmt am Montag ein Verwaltungsstab seine Arbeit auf. Eine zentrale E-Mail-Adresse gibt es schon, ab Dienstag auch eine zentrale Info-Telefonnummer. Was ist schon klar, was noch offen oder in Vorbereitung?

Der Kreis hat bereits unter den eigenen Mitarbeitern nach Personen gesucht, die Ukrainisch sprechen und als Dolmetscher helfen können, weitere Hilfsangebote sind eingegangen. Es wird dazu eine Liste