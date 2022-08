Wie „sattelfest“ ist wohl so ein flauschiger Jungvogel? Noch nicht lange aus dem Nest, sucht sich dieser kleine Hausrotschwanz schon die passenden Plätze, um sein Umfeld gut zu überblicken. Wer sich in seinem jungen Leben auf Selbstversorgung umstellen muss, der braucht eine gute Sitzwarte. Eine erhöhte Position also, von der aus man Insekten entdecken und erbeuten kann. Warum sollte das nicht der Sattel eines Fahrrads sein, das momentan ungenutzt herumsteht? Auch ungewöhnliche Aussichtspunkte erweisen sich für einen kleinen Singvogel als nützlich. Von dort kann er sich flugs auf die Beute stürzen. Wer dabei fit und wendig ist, braucht nicht mehr wie ein Grünschnabel von den Eltern gefüttert zu werden.