Mit Kunst gegen die Katastrophe: Um den Flutopfern im Ahrtal zu helfen, verkauft die 91-jährige Malerin Ruth Schell aus Bobenheim am Berg ihre Kunstwerke übers Internet. Das „Atelier Oma Ruth“ hat ihre Enkelin eingerichtet.

„Ich hatte angefangen aufzuräumen“, erzählt Ruth Schell beim Rundgang durch ihr Bobenheimer Haus am Hang, in dem sie seit 1994 wohnt. Es hat sich viel angesammelt in 70 Malerjahren.