Während der Kulturbetrieb im November brach liegt, dürfen die Musikschulen weiter unterrichten. Allerdings gibt es auch hier wegen der Pandemie Einschränkungen.

„Wir sind froh, dass wir weiter Einzelunterricht und Unterricht für kleine Gruppen anbieten können“, sagt Christian Handrich, Leiter des Kulturbüros der Stadt Bad Dürkheim. Bei größeren Ensembles sei die Lage dagegen schwieriger: „Im Sommer konnten wir noch nach draußen gehen, das ist in der kalten Jahreszeit nicht mehr so ohne Weiteres möglich“, sagt Handrich. Daher könne derzeit nicht alles stattfinden oder die Gruppen müssten aufgeteilt werden. Auch bei der musikalischen Früherziehung gibt es Abstriche, Angebote in Kindertagesstätten wurden vorerst ausgesetzt. „Wir wollen verhindern, dass es zu Durchmischung der Kinder kommt“, unterstreicht Handrich. Für die Kitas hat die Musikschule Videos produziert, die den Kindern gezeigt werden. Das Instrumentenkarussell finde „in abgespeckter Form“ in kleinen Gruppen statt, zudem habe die Stadt in Mundstücke und austauschbare Instrumententeile investiert, berichtet der Leiter des Kulturbüros.

Bei der Wachenheimer Musikschule gilt derzeit Maskenpflicht im Unterricht. Die Flötenkurse können wegen der Pandemie gar nicht stattfinden, auch die musikalische Früherziehung sei ausgesetzt, sagt Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU). Ansonsten könne der Präsenzunterricht aber stattfinden.

Auch an der Freinsheimer Musikschule kann der Unterricht gemäß des Hygienekonzepts des Landes weiterhin stattfinden. Das gelte auch für die Gruppenkurse der musikalischen Früherziehung, heißt es auf der Website der Einrichtung. Die Proben der Kinderchöre müssen hingegen wegen der Pandemie ausfallen.