Was will ich werden? Diese Frage stellen sich viele junge Menschen – auch die Abiturientin Louisa Voll aus Weisenheim am Sand, die gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) an der dortigen Grundschule absolviert. Das FSJ, das es seit 60 Jahren gibt, soll Orientierung bieten. Louisa hat damit mittlerweile ihren Weg gefunden.

Die 19-Jährige engagiert sich als FSJlerin an der Grundschule in Weisenheim am Sand