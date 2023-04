Um das Sparen von Trinkwasser kommen die Bürger nicht herum, denn das Reservoir der Wasserspeicher in der Region Bad Dürkheim ist nicht endlos. So beobachtet der Geschäftsführer der Dürkheimer Stadtwerke, Peter Kistenmacher, dass die Grundwasser-Pegelstände in den vergangenen Jahren abgenommen haben. „Wir leben vom Grundwasser. Das ist ein Vorrat, den wir langfristig brauchen“, sagt Kistenmacher. Wegen der zurückgehenden Niederschläge führt das langfristig zu einem Problem.

