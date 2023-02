Bis 2033 soll es in der EU nur noch Führerscheine in einheitlichem Scheckkartenformat geben. Rund 43 Millionen Führerscheine in Deutschland müssen bis 2033 umgetauscht werden. Wie geht es damit im Kreis Bad Dürkheim voran?

Wie viele Führerscheine der betroffenen Jahrgänge wurden im Kreis bislang getauscht?

Zwischen 1. Januar und 16. Februar waren es laut Kreisverwaltung rund 5600 Führerscheine für die Jahrgänge 1953 bis 1958 sowie 1959 bis 1964. „Entsprechend der vorliegenden Statistikabfrage wären für diese Jahrgänge weiterhin rund 7000 Führerscheine zu tauschen“, informiert Laura Estelmann, Pressesprecherin des Landkreises. Allerdings sei diese Zahl nicht „absolut aussagekräftig“, da sie nur die Anzahl angebe, die im örtlichen Register an Führerscheinen mit diesem Jahrgang im Landkreis einmal erfasst wurden. Umzüge in andere Kommunen sowie verstorbene Personen seien dabei aber nicht berücksichtigt.

Was passiert, wenn ich meinen Führerschein nicht tausche und erwischt werde?

Der Umtausch des Führerscheindokuments ist verpflichtend. Liegt dieser bei einer Verkehrskontrolle nicht vor, kann das eine Ordnungswidrigkeit darstellen, für die ein Bußgeld fällig wird.

Kann ich noch nach Ablauf der Frist tauschen?

Der Führscheinumtausch ist laut Kreisverwaltung jederzeit möglich, auch nachträglich.

Was kostet mich der Tausch?

Die Gebühr für den Umtausch beträgt 25,30 Euro.

Wo kann ich den Führerschein tauschen?

Der Umtausch kann bei der jeweils für den Wohnort zuständigen Stadt-, Gemeinde- oder Verbandsgemeindeverwaltung sowie der Kreisverwaltung direkt beantragt werden. Im Falle der Beantragung bei der Kreisverwaltung erfolgt vorab eine telefonische Terminvereinbarung. „Die Mehrzahl der Umtauschanträge geht über die Stadt-, Gemeinde- oder Verbandsgemeindeverwaltungen ein“, so Estelmann.

Welche Jahrgänge sind derzeit mit dem Umtausch an der Reihe?

Die Jahrgänge 1965 bis 1970 sollten ihren Papierführerschein bis spätestens 19. Januar 2024 umgetauscht haben.

Wie läuft der Umtausch im Kreis insgesamt?

„Viele Bürgerinnen und Bürger des Landkreises warten bis kurz vor Ablauf der jeweiligen Frist, man könnte also sagen, sie sind eher etwas zurückhaltend, was den Umtausch angeht“, so Kreis-Sprecherin Estelmann.

Zur Sache: Die Führerschein-Umtauschfristen

Bei Papierführerscheinen ist das Geburtsjahr des Inhabers maßgeblich:

Geburtsjahr vor 1953: Umtausch bis 19. Januar 2033

Geburtsjahr 1953 bis 1958: am 19. Januar 2022 ausgelaufen

1959 bis 1964: am 19. Januar 2023 ausgelaufen

1965 bis 1970: bis 19. Januar 2024

1971 oder später: bis 19. Januar 2025.

Bei Kartenführerscheinen ab 1999 ist deren Ausstellungsjahr maßgeblich (aber nicht bei Inhabern, die vor 1953 geboren wurden):

von 1999 bis 2001: Umtausch bis 19. Januar 2026

2002 bis 2004: bis 19. Januar 2027

2005 bis 2007: bis 19. Januar 2028

2008: bis 19. Januar 2029

2009: bis 19. Januar 2030

2010: bis 19. Januar 20312011: bis 19. Januar 2032

von 2012 bis 18. Januar 2013: bis 19. Januar 2033. cki