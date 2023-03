Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) in Bad Dürkheim und die Von Carlowitz Realschule plus in Weisenheim am Berg sind Modellschulen für ein Präventionsprojekt zur psychischen und mentalen Gesundheit von Schülern der Klassenstufen fünf bis zehn. Was es damit auf sich hat, erklären Sandra Volz und Michèle Wessa im Gespräch mit Annegret Ries.

Frau Volz, Frau Wessa, wie ist das Programm entstanden?

Wessa: Durch eine Arbeitsgemeinschaft am WHG in den Jahren 2015 und 2016.