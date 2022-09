Wer nicht in Bad Dürkheim wohnt, sich das Festtreiben aber nicht entgehen lassen möchte, für den bietet der öffentliche Nahverkehr wieder zahlreiche Sonderfahrten zum Wurstmarkt an.

Sowohl die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) als auch die Deutsche Bahn sorgen dafür, dass aus allen Himmelsrichtungen die Besucher sich zum Festplatz bringen lassen können. Die RNV setzt im Vergleich zum regulären Wochenendbetrieb fast dreimal so viele Bahnen ein.

Zwischen Mannheim/Ludwigshafen und Bad Dürkheim fahren die Straßenbahnen an den Frei- und Samstagen zwischen 16.30 und 23.30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Alle zehn Minuten geht es zudem bis 3 Uhr in der Früh in Richtung Ludwigshafen/Mannheim. Sonntags wird zwischen 9.30 und 20.30 Uhr ein 20-Minuten-Fahrrhythmus eingehalten, danach übernimmt ein Halbstundentakt.

Wer aus Neustadt, Kaiserslautern, Grünstadt, Frankenthal oder Freinsheim in die Kurstadt fahren möchte, kann sich ebenfalls über viele Sonderzüge der Deutschen Bahn freuen. Die Züge fahren nicht nur länger, sondern werden zu Stoßzeiten – besonders am Wochenende – um weitere Züge verstärkt, damit auch niemand am Bahnhof zurückgelassen werden muss. Infos: www.rnv.de.