„Der Dreck muss weg“: Unter diesem Motto hat die „Lokale Agenda 21“ im Frühjahr zum Müllsammeln aufgerufen. Im Vorjahr musste die Aktion wegen des Corona-Lockdowns abgebrochen werden. Können die freiwilligen Müllsammler in diesem Jahr wieder wie gewohnt loslegen?

Losgegangen waren die Jungs eigentlich, um Vögel im Gelände zu beobachten. Aber was sie neben der Bruchstraße im westlichen Bereich des Dürkheimer Bruchs an Unrat sehen mussten, das wollten sie nicht einfach so liegen lassen. Also hat die kleine Baumläufer-Gruppe weggeworfene Flaschen, Dosen und allerhand anderen Müll eingesammelt.

Gern hätten die Kinder und viele andere Dürkheimer Gruppen und Vereine auch in diesem Frühling wieder beim regelmäßigen Müllsammeln „Der Dreck muss weg“ mitgemacht. Vor zwei Jahren nahmen an dieser Aktion der „Agenda 21“ insgesamt über 1000 Personen teil; im Vorjahr musste sie jedoch wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden.

Auch in diesem März findet die Sammelaktion nicht wie gewohnt statt, wie Christian Schuler auf Anfrage mitteilt. Trotzdem können Personen im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen aktiv werden. Sie haben die Möglichkeit, sich im Rathaus zu melden und dort Sammelutensilien wie Müllsäcke abzuholen. Infos unter christian.schuler.duew@gmx.de oder telefonisch unter 06322 63957.