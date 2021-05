Was bedeutet der Teil-Lockdown für die Künstler in der Region? Gerade hatten sie begonnen, unter strengen Auflagen ihrem Beruf nachzugehen – und dann wird alles wieder für mindestens vier Wochen eingestellt. Wir haben gefragt, was der Stillstand mit den Kulturschaffenden macht und ob sie die Maßnahmen für angemessen halten.

„Man fühlt sich systemirrelevant“, sagt Christian „Chako“ Habekost. Der erneute Lockdown hat beim Dürkheimer Kabarettisten allerdings nicht viel verändert: „Geschäftlich bin ich von Null auf Null gerutscht.“ Auftritte mit seinem Programm „De edle Wilde“ waren bereist mehrfach verschoben worden. Sie sind nun ab März 2021 geplant.

Langweilig ist dem Comedian trotzdem nicht. Er habe nun endlich mal Zeit für das gefunden, was er schon lange machen wollte, so der 58-Jährige. „Als Kreativer bleibt man auch in nicht so tollen Zeiten kreativ.“ Habekost hat eine neue Band gegründet und wird demnächst ein Album herausgeben. Mit Reggae „uff Pälzisch“ kehrt er zurück zu seinen Wurzeln – in den 1990ern startete Habekost in Trinidad eine mehrjährige Calypso-Karriere.

Durch die fehlenden Live-Auftritte leide seine „Rampensau-Mentalität“, sagt der Mundart-Künstler. Ihm fehle das direkte Lachen, der direkte Kontakt zum Publikum. „Deswegen hat man doch damit angefangen.“ Bei einem Privatauftritt im Sommer seien ihm 40 Gäste schon wie Menschenmassen vorgekommen. Habekost hat zwar Verständnis für die Corona-Maßnahmen, hinterfragt aber die Prioritäten. „Es ist doch symbolhaft, wenn man Theater schließt.“ Er sieht eine gewisse Mitschuld bei den Kulturschaffenden für die mangelnde Aufmerksamkeit. „Wir Künstler sind zu spät aufgewacht, wir hätten mehr Wind machen müssen, so wie die Auto- oder Reiseindustrie, dann hätten wir vielleicht auch mehr Hilfe bekommen!“

Stefan Kahne: 20 Auftritte sind abgesagt worden

Produzent und Mitwirkender des Reggae-Projektes ist übrigens Stefan Kahne. Den Dürkheimer Gitarristen trifft das Auftrittsverbot hart. Im November waren 20 Auftritte der Tour mit Andreas Kümmert geplant – die sind nun alle abgesagt worden. Entsprechend enttäuscht ist Kahne. Er sei über den Sommer an beinahe 100 Veranstaltungen mit Kontakterfassung dabei gewesen – nicht auf einer davon habe es eine Infektion gegeben. Daher findet er die Absagen fraglich. Die für Freitag geplante After-Work- Party beim Verein MuK in Weisenheim am Sand wird nun eine Woche später als Live-Stream über die Bühne gehen. Man müsse aber immer überlegen, ob sich der große Aufwand dafür tatsächlich lohne, sagt der Besitzer eines Studios. Glücklicherweise kann der Musikschullehrer noch im Präsenzunterricht arbeiten. Online-Unterricht wie im Frühjahr sei zwar möglich, aber gerade mit neuen und sehr jungen Schülern doch eher schwierig.

Patrick Riedle: 98 Prozent der Auftritte weggebrochen

Patrick Riedle, Gitarrist und Bandleader der Beat Tailors, findet, dass ein starker Interessensverband dringend nötig ist, der sich bei der Politik für die Künstler einsetzt. Jazz-Musiker Till Brönner hatte jüngst in einem Video die mangelnde Unterstützung für die Veranstaltungsindustrie angeprangert. Dessen Aussage sei treffend: „ ... wenn ein gesamter Berufszweig per Gesetz gezwungen wird, seine Arbeit zum Schutze der Allgemeinheit ruhen zu lassen, dann muss doch die Allgemeinheit dafür sorgen, dass die Menschen nach Corona noch da sind!“

95 bis 98 Prozent der Auftritte sind Riedle nach eigenen Angaben in diesem Jahr weggebrochen. Zumindest kann er sein Studium an der Pop-Akademie Mannheim weiterführen – auch wenn ein Großteil der Seminare online stattfindet.

Seit August ist Riedle mit den Kollegen einmal im Monat als Hausband in einer Weinbar in Wachenheim aufgetreten. Das soll auch im November als Streaming-Veranstaltung stattfinden. Kein Verständnis hat der Gitarrist für unklare Regularien. Bandproben sind derzeit untersagt. „Aber ich mache das beruflich, für den Auftritt, den wir machen dürfen, müssen wir doch proben können“, sagt Riedle. Auch ihm fehlen die Live-Auftritte. „Ich bin der Bühne entsprungen, es fing mit Schulband und Weinfest an, ich wollte das beruflich machen. Es ist hart, jetzt nicht auf der Bühne stehen zu dürfen!“

Ilona Schulz: Zweites Standbein sind Yogakurse

Für die Freinsheimer Schauspielerin und Sängerin Ilona Schulz ist die Lage ebenfalls nicht gut. Zwar sei sie mit Projektvorbereitungen – hauptsächlich am Schreibtisch – beschäftigt, aber in diesem Jahr habe sie nur sehr wenige Auftritte und damit Einnahmen gehabt. Im März hatte sie noch mit einem Theaterstück in Luxemburg Premiere, alle weiteren Vorstellungen sind dann aber auf das nächste Jahr verschoben worden. Ein geplantes Projekt mit der Opernsängerin und Schellack-Diven-Kollegin Elsbeth Reuter und der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ist abgesagt worden, nun bereitet Schulz ein Stück mit einer kleineren Besetzung vor. Dafür hat sie auch bereits ein Stipendium bekommen. Die 2000 Euro seien aber nicht sehr viel gewesen.

Mit Yogakursen, ihrem zweiten Standbein, kann sie immerhin online weitermachen. Glücklicherweise hat ihr Mann Alexander Kunz als Musiker der Staatsphilharmonie ein festes Einkommen. „Davon leben wir jetzt zu dritt“, erklärt Schulz. Auch ihr Sohn, Leonard Kunz, hatte als Schauspieler in diesem Jahr nur sehr wenige Drehtage. Sie hinterfragt die Priorisierung der Maßnahmen: „Warum dürfen Gottesdienste stattfinden, aber Theater müssen schließen?“

Rainer Schick: „Das tut jetzt weh“

Als Oboist der Ludwigshafener Staatsphilharmonie hat auch Rainer Schick derzeit wenig zu tun. Die Konzerte seien zwar abgesagt, aber er bekomme weiterhin sein Gehalt. Ihm gehe es daher gut, sagt der Freinsheimer. Für die freischaffenden Kollegen hingegen sei es eine Katstrophe. „Das tut jetzt weh, für einige wird das existenzbedrohend“, weiß er. Als künstlerischer Beirat des Vereins Von-Busch-Hof-Konzertant denkt er da natürlich besonders an die Künstler, die in Freinsheim auftreten.

Das letzte Konzert konnte am vergangenen Sonntag gerade noch stattfinden, der kommende Klavierabend mit Joseph Moog wurde um eine Woche, auf den 6. Dezember, verschoben. Schick ist überzeugt, dass das Konzert stattfinden kann.

Die Hygienekonzepte für klassische Konzerte seien sehr gut, das Publikum extrem vorsichtig. Er hält die Ansteckungsgefahr bei diesen Veranstaltungen für sehr gering. „Die sind doch alle über 60 und so vorsichtig, die freuen sich doch auf diese Konzerte! Das ist sehr traurig“, findet Schick. Jede Branche stelle sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Jetzt helfe eben nur „Zähne zusammenbeißen und durch“.

Wolfgang Jürgs: Erstmal keine Konzerte in Synagoge

Ebenfalls angesagt wurde die Ausstellung „Der Weg zur Abstraktion“ des Fotografen Dirk Börgermann in der ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg. „Wir haben die Ausstellung auf nächstes Jahr verschoben, in der Hoffnung, dass sie dann stattfinden kann“, sagt Förderkreismitglied Wolfgang Jürgs. Glücklicherweise könne der Künstler das verschmerzen, er müsse von seiner Kunst nicht leben. Besorgt blickt Jürgs auf das geplante Gitarrenfestival Ende Januar. Möglicherweise wird es wie bereits andere Veranstaltungen in der Jahnturnhalle stattfinden müssen. Jürgs bedauert diese Änderungen sehr, denn „die Synagoge hat eine besondere Atmosphäre.