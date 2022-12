Hannah Kuhn aus Kallstadt forscht für sechs Monate in Grönland. Wie man dort Silvester feiert? Von Kollegen hat sie erfahren, dass man zum Feiern erst kurz vor Mitternacht in eine Bar gehe. Nach einem Feuerwerk folge ein Festmahl. Die 22-Jährige will es auf sich zukommen lassen. Der Himmel hat in Grönland allerdings noch viel mehr zu bieten. Immer wieder erlebt die junge Frau beeindruckende Polarlichter. Über ihren Alltag und besondere Essgewohnheiten in Grönland erzählt Kuhn im RHEINPFALZ-Gespräch.