Rund 800 Helferinnen und Helfer unterstützten am Wochenende beim 14. Marathon Deutsche Weinstraße ehrenamtlich – ein Teil davon kam vom Lauf-Club Bad Dürkheim.

Vor rund zwei Monaten habe die Planung für den Einsatz der Laufgruppe begonnen, erklärt Michael Röper vom Lauf-Club. „Nach der Rekrutierung der Teams ging es kontinuierlich in die Verfeinerung der Planung“, sagt er. Insgesamt seien 24 Helfende in zwei Teams im Einsatz gewesen, einmal an der Verpflegungsstelle und außerdem an der Wechselstation des Duo-Marathons, bei der Medaillenausgabe und der Zielverpflegung.

„Die Herausforderung in diesem Jahr war die komplexe Abstimmung zwischen den verschiedenen Stellen, wie beispielsweise Verwaltung, Vereine und Stadtwerke“, betont Röper. Damit alles fertig war, bevor die ersten Läuferinnen und Läufer kamen, ging der Tag für die Helfenden bereits um 8 Uhr los; Absperrungen wurden aufgestellt, Werbebanner und Hinweisschilder aufgehängt, der Stand für die Zielverpflegung wurde aufgebaut, die Wasser- und Stromversorgung eingerichtet.

Unvorhersehbare Schwierigkeiten

„Bei der Zielverpflegung bieten wir gesunde Snacks in Form von Apfel- und Bananenstückchen an, außerdem Wasser, Tee, isotonische Getränke, Apfelschorle, Wein und die Eigenversorgung für die Spitzenläufer“, zählt Röper auf. Ab 12.45 Uhr werde alles wieder abgebaut, damit die Straßencafés den Stadtplatz wieder nutzen könnten.

Immer müsse man auch mit unvorhersehbaren Situationen rechnen. „Der Aufbau wurde etwas verzögert, weil ein Café im Bereich der Laufstrecke Möbel positioniert und gesichert hatte, die erst nach Einschreiten des Ordnungsamtes entfernt wurden“, erzählt er. Doch darüber hinaus habe es keinerlei Schwierigkeiten gegeben, vielmehr habe das Team hervorragende Arbeit geleistet. „Dies stellen wir durch gute Planung der Teamleiter, Schulung und Einweisung unserer Helfenden und den einheitlichen Aufbau aller Verpflegungsstationen entlang der Strecke sicher“, betont Röper.

Viele der Helferinnen und Helfer – auch er selbst – seien früher auch mal Läufer gewesen. Deshalb werde den Marathon-Teilnehmern von dem eingespielten Team meist schon ein Becher mit Wasser hingehalten, den sie im Lauf nur greifen müssen ohne anzuhalten. Für den nächsten Marathon wünsche er sich mit seinem Team sogenannte Abwurfbehälter für die Trinkbecher, das würde das Aufräumen im Nachhinein wohl deutlich vereinfachen.

Außer dem Lauf-Club Bad Dürkheim war auch noch der TV Dürkheim mit rund 25 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern an den Dürkheimer Verpflegungsstationen „In den Almen“ und im Kurpark sowie bei der Streckensicherheit im Kurpark beteiligt.