Von Tanja Weidmann

Mit großen Schritten gehen wir auf Weihnachten zu. Alte Gewohnheiten werden wieder aufgegriffen, vertraute Gegenstände – oft seit Generationen um diese Zeit am Fenster oder auf dem Tisch – zieren die Wohnungen auch in diesem Jahr.

Für viele Menschen hat sich jedoch etwas verändert. Die lange Zeit der Pandemie, der nahe Krieg und andere aktuelle Schreckensnachrichten lassen stocken, das „alle Jahre wieder“ einfach so fortzusetzen.

Beinahe unerträglich muten gewohnte Rituale an, wenn alles anders ist: Wenn ich um einen geliebten Menschen trauere, es das erste Weihnachten ohne ihn zu feiern gilt. Wie soll das gehen? So sind Advent und Weihnachten Zeiten intensivster Trauer: Die Abwesenheit des geliebten Menschen und damit die Einsamkeit sind umso stärker spürbar. Und die Erinnerungen daran, wie schön es einst war, können darin nicht trösten, sondern sie tun nur weh. Denn das „Einst“ spricht vom „Nie mehr!“.

Am Weihnachtstag auf den Friedhof

Es ist ein Entlanghangeln: Was ist hilfreich in diesen Tagen? Was wird zu viel? Was gibt an Gewohntem Halt und was schmerzt einfach nur?

Ja, da wird vielleicht ein Christbaum im Wohnzimmer stehen wie in den Jahren zuvor – und doch anders? Mich berührt die Beschreibung von Dietrich Bonhoeffers Schwester, wie bei ihnen das Weihnachtsfest 1918 gefeiert wurde, in dem Jahr also, als der 18-jährige Walter Bonhoeffer im Frühjahr gefallen war: Alles war so schwer und die Lücke, die der Tod gerissen hatte, blieb offen. „An diesem Weihnachtstag sagt unsere Mutter: ,Wir wollen nachher hinübergehen.’ Das Hinübergehen heißt: Wir gehen alle auf den Friedhof. Mama und Papa sind vorher noch einmal ins Wohnzimmer gegangen und haben einen Tannenzweig vom Baum geschnitten mit einem Licht und Lametta und nehmen diesen Weihnachtszweig für das Grab von Walter mit. Auch in den folgenden Jahren ist es zu Weihnachten bei diesem Friedhofsgang geblieben.“

Die Lücke wird nicht geleugnet

Da muss nichts an Heilsein vorgespielt werden, was nun mal zerbrochen ist. Die Lücke wird nicht geleugnet. Und das, was nicht überspielt werden kann, darf offenbar werden. Die Wunde ist offensichtlich. Und dennoch beginnt etwas Neues: Es ist die Verbindung von Baum und Grab geschaffen, Tod und Leben sind in Beziehung gesetzt.

Ich weiß, dass manche Trauernde diese Geste aufgenommen haben, für sich gestalten. Da steht oder hängt in der entstandenen Lücke im Baum das Bild der Verstorbenen. Oder eine besondere Kerze brennt davor. Die Lücke – sie spricht immer von der Nähe, die bleibt. Dem Verstorbenen ist ein Platz mitten im Leben gesichert. Und dieser ist mit Licht gefüllt.

Dietrich Bonhoeffer schrieb Jahre später, an Weihnachten 1943, einen Brief aus der Einsamkeit des Gefängnisses, in dem er die Bedeutung der Lücke so formulierte: „Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt die Lücke aus; er füllt sie gar nicht aus, sondern er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt und hilft uns dadurch, unsere echte Gemeinschaft miteinander – wenn auch unter Schmerzen – zu bewahren.“

Und so, im Anerkennen der Trauer und dem Raum, den sie braucht, gelingt es dann vielleicht auch, in diesen Tagen eine Einladung anzunehmen. Immer im Gewahrsein der „Lücke mittendrin“, mitten im Herzen. Und mit der Zusage, dass Absagen auch kurzfristig möglich ist und ich mich jederzeit von der Tafel erheben darf, wenn es doch das Alleinsein braucht. Wenn die Stille Nacht dann doch still sein muss, um noch einmal der Stimme nachlauschen zu können, die so vertraut war.