Seit Sonntag gilt im Landkreis Bad Dürkheim erstmals eine Ausgangssperre. Wie lief die erste Nacht? Und was passiert eigentlich, wenn man draußen „erwischt“ wird?

Halten sich die Menschen im Kreis Bad Dürkheim bislang an die Ausgangssperre?

Die Kreisverwaltung hatte am Montag nach eigenen Angaben noch keine Rückmeldungen aus den Kommunen oder von der Polizei bekommen. Auch Berichte an die Kreis-Bußgeldstelle seien noch nicht weitergeleitet worden. Wie Thorsten Mischler, Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, sagte, hielten sich die Bürger im Kreis bislang zum „deutlich überwiegenden Teil“ an die Ausgangssperre. Wenn überhaupt, habe es nur vereinzelte Verstöße gegeben, so Mischler. Sein Fazit: total ruhig und entspannt.

Wer kontrolliert die Ausgangssperre?

Polizei und je nach Kapazität die Ordnungsämter der Kommunen.

Wo wird kontrolliert?

Polizei und Ordnungsämter entscheiden, wo sie die Schwerpunkte setzen möchten, teilt der Kreis mit. Mischler sagte, dass die Polizei auf ihren Streifen die Einhaltung der Ausgangssperre überwache. Größere Standkontrollen seien bislang nicht geplant.

Welche Ausnahmen gibt es?

Wer nach 21 Uhr auf der Straße ist, braucht dafür einen Grund. Etwa weil er oder sie auf dem Weg zur Arbeit ist. Wenn ein Notfall besteht oder jemand medizinisch versorgt werden muss, darf man sich ebenfalls draußen aufhalten. Gestattet sind auch Besuche von Lebenspartnern, Kindern, nahen Verwandten oder bei Alten und Kranken. Ebenfalls erlaubt ist das Gassi gehen, allerdings ohne weitere menschliche Begleitung.

Die Gründe muss man bei einer Kontrolle glaubhaft machen können, etwa durch Bescheinigung des Arbeitgebers.

Darf man durch den Landkreis fahren?

Bei triftigen Gründen darf man nachts durch den Landkreis fahren, muss diese Gründe aber bei einer Kontrolle darlegen können. Auch muss man glaubhaft machen, nicht unterwegs irgendwo anzuhalten und auszusteigen.

Wie streng sind Polizei und Ordnungsamt?

Polizei oder Ordnungsämter werden „gerade zu Anfang wahrscheinlich erst mal nur auf die Ausgangssperre hinweisen“, so der Kreis. Es werde dann nach Fall entschieden, ob die Bußgeldstelle eingeschaltet wird oder es bei einer Verwarnung vor Ort bleibt. Ein festes Bußgeld nennt der Kreis auf Nachfrage nicht. Die Bußgeldstelle werde fallbezogen entscheiden. „Ein kurzer Spaziergang ist anders zu werten als ein Treffen mit mehreren Personen im Park.“