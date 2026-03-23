In wenigen Wochen schließen die Türen der Postbank-Filiale. Für einen Teil der Fläche gibt es bereits Nachmieter. Doch davor muss umgebaut werden.

Der Postbankschriftzug an der Fassade des Gebäudes in der Mannheimer Straße 11a wird schon bald Geschichte sein. Zum 28. April schließt das Unternehmen seine Dürkheimer Filiale. 530 Quadratmeter werden im Anschluss leerstehen. Allerdings nicht lange, wie Peter Siebert im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagt. Mit zwei Mietern sei bereits ein Vertrag geschlossen.

Peter Siebert ist Geschäftsführer der Siebert & Co. KG, in deren Eigentum sich das Gebäude befindet. Ihm schwebte nach der Kündigung der Postbank hinsichtlich der Nachnutzung des Gebäudes eine Umwandlung in ein Gesundheitshaus vor. Sprich: Die Fläche im Erdgeschoss sollte das Angebot der bereits vorhandenen Praxen ergänzen. Das hat sich laut Siebert auch erfüllt. Eine Vermietung der Gesamtfläche sei nicht möglich gewesen. Stattdessen werde das Erdgeschoss aufgeteilt in drei Einheiten.

Zwei Verträge geschlossen

Für die zwei großen mit 180 beziehungsweise 220 Quadratmetern hat der Eigentümer neue Verträge geschlossen. Zu den Dienstleistungen, die dort zukünftig angeboten werden, äußert sich Siebert mit Rücksicht auf die Mieter nicht. So viel verrät er. „Ein Mieter möchte zum 1. September öffnen, der andere zum 1. Oktober.“ Zumindest der September-Termin ist nach seiner Einschätzung „ganz schön knapp“. Die Postbank wird das Gebäude nach jetzigem Stand zum 30. Juni übergeben, sagt Siebert. Dann blieben nur zwei Monate für den Umbau. Der entsprechende Bauantrag sei bereits gestellt. Die dritte Einheit mit 130 Quadratmetern verteilt auf drei große Räume ist derzeit noch in der Vermarktung.