Am letzten Sonntag im Januar feiern viele christliche Gemeinden den ökumenischen Bibelsonntag. Daher geht mein Blick heute nicht irgendwohin über den Kirchturm hinaus, sondern in die Bibel, das Buch der Bücher, wie sie gerne auch genannt wird. Viele Redewendungen und Sprichwörter unserer Alltagssprache stehen in der Bibel und so manche Leserin oder mancher Leser würde sich vielleicht über das Alltagswissen wundern, das hier gesammelt ist.

Dass „Hochmut vor den Fall kommt“ oder derjenige „selbst in die Grube fällt, die er anderen gräbt“, können wir schon in der Bibel lesen. So manchmal würden wir uns ein „salomonisches Urteil“ wünschen oder auf „eine Hiobsbotschaft“ verzichten wollen – auch für diese Formulierungen steht die Bibel Pate. Fast könnte man meinen, dass es „nichts Neues unter der Sonne gibt“, weil alles schon mal da war – auch diese gerade zitierte Redewendung. Ich könnte nicht nur diese Kolumne mit solchen Bibelsprüchen, die weit verbreitet sind, füllen, sondern eben mal eine ganze Zeitungsseite. Wir würden manches neu oder wieder entdecken – aber würde es uns dann „wie Schuppen von den Augen fallen“ – so wie Paulus das erlebte? Gescheit – im heutigen Sprachgebrauch könnte man auch sagen „studiert“ – war er schon vorher. Aber trotzdem musste ihm ein „Licht aufgehen“.

So möchte ich heute das Licht der Bibel „nicht unter den Scheffel stellen“ und ihr den Namen geben, den sie am meisten verdient hat: Für mich ist sie vor allem die „heilige Schrift“, das heißt: die Schrift, in der wir alles erfahren, was zu unserem Heil schon längst geschehen ist. Paulus hat das ganz leibhaftig erfahren, er war von dem Licht, das ihm aufging, so geblendet, dass er einige Tage blind war. Das wünsche ich Ihnen nun nicht – wohl aber dass das Wort Gottes bei Ihnen „auf fruchtbaren Boden fällt“. Dann spüren Sie vielleicht, dass Sie „auf Händen getragen werden“? Vielleicht tragen Sie auch einen Mitmenschen auf Ihren Händen, weil sie seine Fehler und Versäumnis „zudecken“ – nein nicht mit dem Mantel des Schweigens, sondern mit „Liebe“ (wie Petrus sagt). Nach dieser langen Hinführung sehen Sie es mir vielleicht nach, wenn ich Ihnen einen „Denkzettel“ verpassen möchte? Auch diese Redewendung kommt aus der heiligen Schrift, wurde aber mehr und mehr in ihr Gegenteil verkehrt. Gemeint ist ursprünglich, dass Gott die Menschen dazu auffordert, sich ein „Denkzeichen“ zu machen, damit sie ihn und seine Liebe zu uns nie vergessen. Daraus wurde unser „Denkzettel“, der oft als Drohung verstanden wird.

Wenn Sie mögen, dann schneiden sie sich diese Zeilen aus und verwenden sie als Denkzettel, den ich Ihnen nicht verpasse, aber gerne mitgebe, damit Sie nicht vergessen: „Wer (Gott) glaubt, wird selig.“