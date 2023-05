Rund 10.000 Euro haben Trickbetrüger am Freitag von einem Senior aus Ellerstadt erbeutet. Das macht ihm auch Tage nach der Tat zu schaffen. Wie die Täter vorgingen und wie es ihm geht, erzählt daher seine Tochter.

Wie können die nur so dämlich sein und auf so etwas hereinfallen? Das fragt sich Heinz Schmitt immer wieder und schüttelt den Kopf, wenn er davon liest, wie Betrüger mit dem Enkeltrick oder ähnlichen Maschen die Leute hereingelegt und um viel Geld erleichtert haben. Seinen richtigen Namen möchte er lieber nicht veröffentlicht sehen, sehr wohl aber seine Geschichte. „Denn jetzt ist es ihm selbst passiert“, sagt seine Tochter. „Und er regt sich wahnsinnig über seine eigene Dummheit auf.“

Als Nichtbetroffener lässt sich leicht über die Opfer urteilen. Doch wie würde man selbst reagieren, wenn – wie in Schmitts Fall – plötzlich ein Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten kommt, die einem mitteilen, das eigene Kind habe den Tod eines Menschen verschuldet und sitze im Gefängnis? Wäre nicht ebenfalls der erste Impuls, dem Kind unbedingt zu helfen?

100.000 Euro gefordert

Genau auf diesen Schockeffekt setzen die Täter. Heinz Schmitt haben sie erzählt, sein Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Personen verletzt wurden – darunter eine Schwangere, die schwer verletzt worden sei und ihr Baby verloren habe. Sein Sohn sitze deshalb im Gefängnis. Damit er jemals wieder freigelassen wird, gäbe es nur eine Möglichkeit: Schmitt müsse eine Kaution von 100.000 Euro zahlen. Der 85-Jährige ist aufgelöst, er kann nicht mehr klar denken.

Einen Verwandten oder Freunde anrufen oder sonst irgendwen, das verbieten ihm die Täter strikt: Kein Sterbenswörtchen dürfe er sagen, er unterliege der Schweigepflicht, sonst sei der Deal mit der Kaution hinfällig. Am Freitag gegen 12.30 Uhr haben sie den Ellerstadter angerufen, halten ihn fast drei Stunden lang am Telefon, bearbeiten ihn mit allen psychologischen Tricks. Am Ende willigt der Mann, für den gerade die ganze Welt zusammengebrochen scheint, in die Zahlung ein. Allerdings habe er so viel Geld, 100.000 Euro, nicht zu Hause. Er könne ihnen nur geben, was er zufällig da habe: fast 10.000 Euro. „Zuerst wollten sie ihn zur Bank schicken, damit er mehr holt. Sie fragten auch nach Schmuck. Aber er sagte ihnen, dass er so fertig sei, dass er es nicht zur Bank schaffen würde“, berichtet die Tochter. Also hätten die Betrüger sich mit dieser Beute begnügt. „Eine Frau, die asiatisch aussah und eine Mireille-Mathieu-Perücke trug, kam kurz darauf vorbei und holte das Geld ab. Sie sagte ihm sogar noch, sie würde später eine Quittung vorbeibringen.“

Wie in einem Schock-Tunnel

Weshalb er nicht spätestens da misstrauisch wurde, kann sie sich einzig damit erklären, dass ihr Vater vollkommen schockiert war. „Er war wie in einem Schock-Tunnel, konnte nur an meinen Bruder denken. Selbst Nachbarn, die ihn sichtlich mitgenommen auf der Treppe gesehen und nachgefragt haben, ob er in Ordnung ist, hat er hinterher gesagt: ,Es ist etwas Schlimmes passiert, aber ich habe Schweigepflicht.’ Er hat den Tätern einfach alles geglaubt“, berichtet sie.

Aufgeflogen ist der Schwindel schließlich, als Schmitt allen Mut zusammennahm und seine Schwiegertochter anrief. „Es ist etwas ganz Schlimmes passiert, dein Mann hat einen schweren Unfall verursacht“, habe er versucht, ihr die Tragödie beizubringen. „Meine Schwägerin war verwirrt und sagte meinem Vater: ,Ähm, du, der steht hier neben mir.’ Und da ist ihm endlich gedämmert, dass er Betrügern auf den Leim gegangen war“, sagt die Tochter.

Ärger und Erleichterung

Momentan sei er immer noch dabei, die Ereignisse zu verdauen. Einerseits ärgere sich der Ellerstadter, dass er keines der vielen Warnzeichen bemerkt und die komplette Geschichte gekauft hat. Andererseits tröste ihn ein wenig die immense Erleichterung, dass nichts von all dem Schrecklichen wahr sei, dass sein Sohn doch kein Baby auf dem Gewissen habe. „Das Geld ist weg. Es war ein teurer Tag“, erklärt die Tochter pragmatisch. Ihre Familie wolle die perfiden Methoden nun öffentlich machen, damit andere nicht ebenfalls darauf hereinfallen.

Genau das passiert trotz umfangreicher Informationskampagnen der Polizei und trotz unzähliger Presseberichte immer noch und immer wieder. Die Täter sind mit ihren Methoden bemerkenswert erfolgreich: Im vergangenen Jahr haben sie allein im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bad Dürkheim rund 11,2 Millionen Euro ergaunert. Und das ist nur der offizielle Teil der Statistik. Denn viele Opfer zeigen die Betrügereien – anders als Heinz Schmitt und seine Familie – aus Scham nicht an, weshalb die Dunkelziffer noch höher liegen dürfte.

Zur Sache: Was die Polizei rät

Was ist zu tun, wenn das Telefon klingelt und eine unbekannte Person schockierende Nachrichten überbringt? Die Polizei empfiehlt ein gesundes Misstrauen, vor allem wenn der Anrufer oder die Anruferin Geld oder Schmuck fordert. Ihr Ratschlag: Nicht darauf eingehen, auflegen und mit den tatsächlichen Familienangehörigen Rücksprache halten. Am wichtigsten: Niemals Wertsachen an Fremde übergeben, auch wenn diese Druck aufbauen.

Um es Telefonbetrügern zu erschweren, könnte es besonders für Senioren sinnvoll sein, ihren Vornamen im Telefonbuch abzukürzen oder entfernen zu lassen. Denn die Täter suchten in Verzeichnissen nach bestimmten Vornamen, um ältere Menschen ins Visier zu nehmen. Auch wer unsicher ist, sollte auflegen, die 110 wählen und bei der Polizei nachfragen. Auf keinen Fall die Rückruf-Taste benutzen, sonst landet der Anruf wieder bei den Tätern.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de. Opfer werden gebeten, sich an die Polizei Bad Dürkheim zu wenden unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.