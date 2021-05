Blickpunkt: Zu ihrem Ausbildungsbetrieb fährt Cora Börstler aus Freinsheim mit leichtem Gepäck. Statt dicken Fachbüchern packt sie nur ein Tablet ein. Seit fast zwei Jahren ist die Ausbildung beim Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB digital – ein Vorteil, der sich gerade besonders auszahlt.

Während in vielen Betrieben die Ausbildung unter der Corona-Pandemie leidet, können die rund 100 KSB-Azubis über eine betriebseigene Lernplattform ungehindert büffeln. Die „Ausbildung to go“ macht es jungen Leuten nicht nur einfacher, die graue Theorie interaktiv zu erfassen, sondern sie profitieren auch bei Praxisübungen von der Digitalisierung.

Börstler macht es vor: Die Industriemechanikerin im ersten Lehrjahr packt in der Ausbildungswerkstatt an der Werkbank ihr elektronisches Gerät aus und legt es auf einen der eisernen Tablet-Halter, den die Azubis selbst gebaut haben. Mit der Drehmaschine möchte sie ein Werkstück herstellen und orientiert sich dabei an einer technischen Zeichnung, die auf dem Tablet-Display erscheint. Bei Fragen zu Funktionen der Drehmaschine genügt ein Knopfdruck, und schon sieht sie ein Foto der Maschine, deren Bedienelemente im ausklappbaren Menü erklärt werden.

An digitales Niveau anknüpfen, mit dem Azubis aufgewachsen sind

Virtuelle Lerninhalte haben für die 18-Jährige den Ausschlag gegeben, sich bei KSB zu bewerben. KSB-Ausbildungsleiter Rüdiger Köpp betont: „Besonders im gewerblich-technischen Bereich herrscht Nachwuchsmangel. Junge Menschen wie Cora Börstler können wir nur gewinnen, wenn wir an das digitale Niveau anknüpfen, mit dem sie aufgewachsen sind.“ Börstler ergänzt: „Wenn uns ein Ausbilder einen Handgriff an der Maschine zeigt, kann man sich später nicht mehr an jedes Detail erinnern. Mit den Erklär-Videos schaue ich mir die Arbeitsschritte beliebig oft an.“

Hauptverantwortlich für das Befüllen der Lernplattform ist Sandra Mayer, die 2012 die erste weibliche Auszubildende im gewerblich-technischen Bereich der KSB Frankenthal war und ihre Ausbildung als Zerspanungsmechanikerin als Jahrgangsbeste beendete. Mittlerweile ist die 26-Jährige neben fünf Kollegen die erste technische Ausbilderin am Frankenthaler Standort und gilt hier als Digitalexpertin. Sie bereitet den Lehrstoff aus Fachbüchern virtuell auf. Seit Ausbruch der Pandemie seien die Azubis stärker auf die Lernplattform angewiesen. „Wir kommen kaum hinterher mit dem Einstellen neuer Inhalte“, erzählt Köpp.

Erste positive Bilanz der digitalen Ausbildung

In gut einem Jahr wird bei KSB der erste Tablet-Jahrgang seine Ausbildung beenden. Eine erste positive Bilanz über die digitale Ausbildung kann Köpp bereits jetzt ziehen. Vorteile sieht er nicht nur bei der Papierersparnis – früher hatten die Lerninhalte zwölf dicke Aktenordner gefüllt. Zeit wird ebenfalls gespart: Das Azubi-Heft, in dem ähnlich einem Tagebuch Bericht geführt wird, ist als App verfügbar. Auf den Ausbildungsnachweis können Lehrende und Lernende zugreifen. „Heft vergessen gilt nicht mehr“, sagt Köpp und lacht.

Für Mayer liegt der Vorteil darin, dass sie in Echtzeit die Hefte korrigieren kann und zeitnah Rückmeldung erhält. Zudem optimiere die moderne Technik Arbeitsabläufe – wenn etwa in der Lagerlogistik neue Ware auf dem Lkw eingescannt wird, was früher Schreibarbeit war.

Hat die digitale Ausbildung das Leistungsniveau der Azubis verbessert? Ohne Pandemie würde Köpp die Frage bejahen. „Jetzt sind wir froh, das Niveau zu halten. Corona bereitet Ausbildern extreme Schwierigkeiten. Allein, was die Schließung von Berufsschulen betrifft“, sagt er. Viele Betriebe hätten die Ausbildung für drei Monate gestoppt. Bei KSB lief sie während aller Lockdowns live weiter, mit kleineren Lerngruppen und gestaffelten Pausenzeiten. Wegen Corona konnten sie außerdem an den Schulen weniger um Nachwuchs werben. Daher waren die Bewerberzahlen im Vorjahr leicht rückläufig. Köpp setzt nun verstärkt auf digitale Berufsmessen und soziale Medien.

Grenzen bei externen Prüfungen

An ihre Grenzen stößt die moderne Ausbildung bei externen Prüfungen: Dabei wird noch mit Papierunterlagen gearbeitet. Statt eines Multiple-Choice-Tests mit automatisierter Auswertung ist dies etwa ein schriftlicher Test.

Wenn Ende Mai der zweijährige Umbau des Berufsbildungszentrums abgeschlossen ist, wechseln die Azubis vom Frontalunterricht zum dezentralen Unterricht mit Bürostühlen, Tablet-Tischen, Laserbeamer und Flipboards. Und wenn im Sommer die Bewerber für den nächsten Ausbildungsjahrgang kommen, absolvieren sie den Einstellungstest per Tablet. Dann können sie sich für einen neuen Beruf bewerben: Kaufmann oder Kauffrau für Digitalisierungsmanagement.