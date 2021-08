Wie steht die Winzerschaft zum geplanten Hotelprojekt in der Silz? Diese Frage hat der Weinbauverein Bad Dürkheim nun nach einer Umfrage beantwortet. Alle Winzer hat der Verein damit aber nicht erreicht.

Soll es ein Hotel in der Silz geben? Diese Frage können alle Dürkheimer bei einem Bürgerentscheid parallel zur Bundestagswahl beantworten. Was die Winzer zu dem Projekt sagen, hat in der Debatte eine besondere Bedeutung bekommen. Denn: Ein großer Baukörper könnte, so die Befürchtung, den Kälteabfluss auf dem Gelände behindern und Frostereignisse verschlimmern.

Nach Treffen mit zwei Gutachtern zum Thema und Projektentwicklern des Hotels wollte der Dürkheimer Weinbauverein genauer wissen, wie die Stimmung ist. Vorsitzender Jochen Schmitt und der Vorstand hatten „ein zweigeteiltes Stimmungsbild“ in der Winzerschaft ausgemacht und daraufhin eine Umfrage gestartet.

Das Hotel mit dem jetzigen Planungsstand wird von den betroffenen Winzern abgelehnt, weil sie die Bedenken hinsichtlich der Spätfröste nicht ausgeräumt sehen. Unter bestimmten Voraussetzungen könnten sich allerdings etwa zwei Drittel der befragten Winzer ein Hotel vorstellen. Dazu sollten aus ihrer Sicht drei Punkte berücksichtigt werden. Eine Modifizierung des Baukörpers, um einen Kaltflussabfluss zu ermöglichen, die Freihaltung des Umfeldes von Hecken und Baumbewuchs sowie technische Schutzvorkehrungen, um Frostrisiken abzuwehren. „Ein geschätztes Drittel der mitdiskutierenden Bewirtschafter lehnt das Projekt hingegen wegen Bedenken möglicher Spätfrostgefahren nach wie vor ab und sieht keine weitere Möglichkeit für Lösungsansätze“, heißt es in der Stellungnahme der Winzerschaft. „Wir sind uns durchaus bewusst, dass eine Auswertung und die Art der Abfrage selbst immer vielseitig interpretierbar bleiben wird“, betont Schmitt. Denn es sei keine eindeutige Liste aller Bewirtschafter im Umlauf, gearbeitet worden sei mit einem internen Verteiler, der Bewirtschafter außerhalb der Stadt nicht erfasse. Zudem sei es eine subjektive, wenn auch mehrheitliche Meinung des Vereins, welche Fläche gefährdet sei. Die Betriebe, gibt Schmitt zu bedenken, hätten individuelle Interessen und Vermarktungsausrichtungen. Dennoch könne man ein gutes Gefühl für das aktuelle Meinungsbild bekommen.

Einige vermissen mehr Initiative von Entwicklern

Befragt wurden die Winzer der etwa 15 Hektar großen Fläche der Weinlage Rittergarten. Rückmeldungen kommen von Winzern, die zusammen 10,5 Hektar bewirtschaften. Es gibt also von Winzern, die etwa ein Drittel der Fläche bearbeiten, keine Aussage. Von den Befragten unterstützen laut Weinbauverein Winzer mit 6,5 Hektar ausdrücklich den erarbeiteten Standpunkt. Bewirtschafter von 3,7 Hektar sprechen sich explizit gegen ein Hotel aus. Laut Weinbauverein, weil das Kaltluft-Gutachten aus deren Sicht nicht geeignet sei, die reale Gefahr abzuschätzen. Diese Winzer sprechen von falschen Voraussetzungen bei den Berechnungen. Zudem vermissten sie mehr Initiative und Willen der Projektentwickler, Lösungsansätze zu präsentieren. Ebenso werden die angerissenen Lösungswege als nicht zielführend und zu wenig praxiserprobt angesehen.

Nun warte der Verein den Bürgerentscheid ab, bevor weiter diskutiert werde, so Schmitt. Auch Job von Nell von den Projektentwicklern sagt, er warte auf den Entscheid. Erst wenn dieser positiv fürs Hotel ausfalle, werde mit den Betreibern weiter geplant. In die Hotelplanungen werde „das, was wir gelernt haben“ miteinfließen. Man wolle für die Dürkheimer handeln, nicht gegen sie. „Alle haben jetzt ihren Input eingebracht“, sagt von Nell.