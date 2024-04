Am 9. Juni werden Stadt- und Gemeinderäte, Ortsbeiräte und ehrenamtliche Bürgermeister gewählt. Wie die Lokalredaktion Bad Dürkheim in den kommenden Wochen berichtet – und was ihr Sorgen bereitet.

Für kommunalpolitisch Engagierte beginnt jetzt die heiße Phase: Plakate kleben, den Bürgern an Infoständen Rede und Antwort stehen, dem Parteiprogramm den Feinschliff geben, Werbung in eigener Sache machen – und am Ende hoffen, dass die eigene Partei oder Wählergruppe am 9. Juni bei den Wahlen zum Stadt- oder Gemeinderat oder Ortsbeirat möglichst viele Stimmen holt. Gewählt werden dann auch die ehrenamtlich tätigen Orts- und Stadtbürgermeister.

Hier ist im Vergleich zu vor fünf Jahren ein Trend feststellbar, der bedenklich stimmt: In vielen Gemeinden stellt sich nur noch ein Kandidat zur Wahl, wird der Wahlsonntag zum Sololauf. In Herxheim am Berg will niemand die Nachfolge des bisherigen Bürgermeisters Georg Welker antreten. Mangelnder Gestaltungsspielraum durch eine restriktive Finanzpolitik des Landes, der raue, zuweilen unverschämte Ton gegenüber den ehrenamtlich tätigen Lokalpolitikern oder schlicht fehlender Nachwuchs bei den Parteien und Wählergruppen sind Erklärungen für die zunehmend schwieriger werdende Besetzung politischer Ehrenämter.

Demokratie lebt von Basisarbeit

Dabei lebt die Demokratie von der Basisarbeit, dem Einsatz vor Ort. Parteipolitisches Geplänkel ist hier viel seltener als in Mainz oder Berlin, der Einsatz für die Kommune steht im Vordergrund. Ein wahrlich wertvolles Engagement!

Auch für unsere Lokalredaktion sind die Wochen vor und die nach einer Kommunalwahl eine spannende Zeit. Schon Monate im Voraus arbeiten wir an einem Konzept, fragen uns, wie wir unsere Inhalte am besten an unsere Leserinnen und Leser bringen können. Denn niemand arbeitet gerne für den Papierkorb, auch wir Journalisten nicht.

Mittlerweile können wir auf eine Vielzahl von Erkenntnissen zurückgreifen, die wir bei der Lesermarktforschung gewinnen konnten. Wir haben gelernt, welche Themen und welche Herangehensweisen bei den Leserinnen und Leser auf besonders großes Interesse stoßen. Ähnlich wie 2019 arbeiten wir personalisierend und thematisch, dabei greifen wir auf verschiedene journalistische Darstellungsformen zurück: Kurze Porträts finden sich ebenso wie klassische Nachrichten oder Kommentare, strukturierte Texte der Rubrik „Fragen und Antworten“ ebenso wie Interviews.

Am Wahltag selbst werden wir bis in die Nacht hinein über den Ausgang berichten. Unsere etwas angestaubten Wahltabellen werden durch zeitgemäßere Darstellungen der Ergebnisse ersetzt. In den Tagen danach gibt es Stimmen, Analysen und Hintergründe. Wir freuen uns darauf!