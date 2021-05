Die Stadt Bad Dürkheim soll 2021 drei weitere Erzieher als Vertretungen für die Mitarbeiterinnen in den zehn Kindertagesstätten und Horten der Stadt einstellen. Dafür hat sich der Sozial-, Sport- und Schulträgerausschusses in ausgesprochen. Die Entscheidung trifft der Stadtrat.

Die Beigeordnete Judith Hagen (Grüne) erinnerte daran, dass seit Sommer 2019 vier Vertretungskräfte beschäftigt werden, die einspringen, wenn Erzieherinnen in Urlaub, bei Fortbildungen oder krank sind. Von August 2019 bis Februar 2020 wurde überprüft, wie stark die Vertretungen ausgelastet sind und ob es in den Einrichtungen zusätzlichen Bedarf für Vertretungen gebe.

Bei zwei der Vertretungskräfte sei die Arbeitszeit zu 100 Prozent ausgelastet gewesen, bei einer Vertretung sei dies nur in zwei Monaten nicht der Fall gewesen, so Hagen. Dagegen habe die Auslastung der beim Haus für Kinder zuständigen Mitarbeiterin nur 93 Prozent betragen. Hier gebe es noch „Abstimmungsprobleme“, sagte Hagen auf Frage von Bernd Baumgärtel (FWG), warum die Vertretung nicht häufiger benötigt worden sei.

Es habe sich gezeigt, dass in allen Einrichtungen, auch im Haus für Kinder, ein größeres Zeitdeputat für Vertretungen benötigt würde. Nach Angaben von Hagen und Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) werden die Fehlzeiten von Erzieherinnen, für die keine Vertretungen vorhanden sind, durch zusätzliche Stunden von Teilzeitkräften, Überstunden, Zusammenlegung von Gruppen sowie Reduzierung von Angeboten kompensiert. In Extremfällen könnten Öffnungszeitungen von Einrichtungen reduziert oder Kitas geschlossen werden.

Einig war man sich darin, dass zumindest drei weitere Vertretungen gebraucht werden. Die anderen Maßnahmen könnten nur gelegentliche Ausnahmen sein, betonte Laura Knipser (Grüne).

Die Vertretungen werden zu 87,5 Prozent vom Land bezahlt, allerdings nur für die Stunden, die sie eingesetzt werden, die anderen Stunden muss die Stadt, als Träger der Einrichtungen, komplett zahlen. Bei sieben Stellen geht die Stadtverwaltung von einem Betrag zwischen 40.000 und 50.000 Euro aus, der pro Jahr auf die Stadt entfällt. „Das Land stiehlt sich aus der Verantwortung“, kritisierte Gerd Ester (CDU). Er forderte, dass das Land seinen Anteil auch für die Stunden zahlen müsste, in denen die Vertretungen nicht eingesetzt sind.

Nach Angaben von Fachbereichsleiterin Christine Schneider-Joseph ist es nach wie vor sehr schwierig Erzieherinnen zu finden. Die Vertretungen hätten alle unbefristete Vollzeitverträge, „anders bekommt man niemand“, so Schneider-Joseph. Auch die gewünschten drei weiteren Stellen sollen unbefristet besetzt werden. Angestrebt ist eine Auslastung von mindestens 95 Prozent. Falls eine der Vertretungen auf Dauer nicht mehr benötigt werde, könne man die entsprechende Erzieherin in einer der Einrichtungen übernehmen, so Schneider-Joseph auf Frage von Torben Brake (CDU). „Es ist immer irgendwo eine Stelle frei“, so Schneider-Joseph.