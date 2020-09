Was machen die Dürkheimer im September – so ganz ohne Wurstmarkt? Geht es nach dem Willen der Stadt, dann feiern sie den „Mein Worschdmarkt Dehääm“ – also eine Art Online-Variante des beliebten Weinfests. Bürgermeister Glogger hofft dabei, dass die Besucher auch wirklich vernünftig bleiben.

Dafür, dass es keinen Wurstmarkt gibt, gibt es ganz schön viele Wurstmarkt-Produkte. Orden, Dubbeglas, Holz-Brosche – Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) konnte am Donnerstag gleich mehrere Dinge an die Brust stecken oder in den Händen halten. Und das auf einer eigentlich ziemlich widersinnigen Veranstaltungen: der Wurstmarkt-Pressekonferenz.

Der Wurstmarkt findet bekanntermaßen 2020 nicht statt. Das Weinfest ist wie fast alle Veranstaltungen den Corona-Sicherheitsmaßnahmen zum Opfer gefallen. Das jährliche Pressetreffen jedoch hat die Stadt trotzdem veranstaltet. Wohl auch, um deutlich zu kommunizieren, dass bitte zu Hause gefeiert werden soll. Aber was macht die Stadt, wenn die Wurstmarkt-Fans die Einladung zum Zuhause-Feiern undankbar ausschlagen? Schließlich hat der ein oder andere in den sozialen Netzwerken angekündigt, in der Wurstmarkt-Zeit trotzdem auf den Platz zu kommen. „Wir rechnen damit, dass der Appell fruchtet“, sagt Glogger auf Nachfrage. Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr würden sich dennoch am 12. September, dem ersten Wurstmarkt-Samstag, im Hintergrund zur Verfügung halten. Mit überregional geschalteten Werbespots wolle die Stadt gewährleisten, dass auch auswärtige Besucher sicher mitbekommen, dass das Fest in diesem Jahr nicht stattfindet. Er gehe davon aus, dass es ruhig bleibe.

Deswegen habe sich die Stadt auch gegen kleinere Veranstaltungen im Wurstmarkt-Zeitraum entschieden, um keine Anreize zu schaffen.

Zu Hause sollen die Wurstmarkt-Fans durchaus feiern. Ob im Garten, in der Garage oder auf dem Gehsteig. Um das zu unterstützen, geht die Stadt mit ihrem Programm „Mein Worschdmarkt Dehääm“ am Samstag, 12. September, online.

Zehn Drehtage, 60 Stunden Rohmaterial, 100 Beteiligte – nannte Glogger die Eckdaten dieses Vorhabens. Er betonte aber, dass die Inhalte teilweise dauerhaft verwendet werden könnten. So werde das Eröffnungsspiel, das um 10.30 Uhr online geht, künftig im Stadtmuseum gezeigt. Gedreht an Originalschauplätze wie etwa der Limburg, ist die Produktion aufwendig gewesen, wie in einem kleinen Trailer zu sehen ist, der seit Donnerstag von der Stadt verbreitet wird. Auf dem Michelsberg habe man sogar einen kleinen Markt aufgebaut, sagt Kulturbüro-Leiter Christian Handrich. Kreative aus der Region seien hier beteiligt worden, informiert er. Kreativ-Direktor war Florian Schmitt, der lachend von einem „Mammutprogramm“ spricht, das es zu absolvieren galt. Als Sprecher der kleinen Filmchen fungiert der aus Bad Dürkheim stammende Radiomoderator Michael Lueg.

„Es passiert alles am Samstag“, sagte Glogger mit Blick darauf, dass die zentralen Veranstaltungen des Wurstmarkts wie Eröffnung (11 Uhr) oder Literarischer Frühschoppen (11.30 Uhr) nicht wie gewohnt an verschiedenen Tagen stattfinden. Jazz im Weindorf gibt’s ab 14 Uhr, das gemeinsame Kochen „Dergem is(st)“ beginnt um 17 Uhr. Party machen können die Streamer um 19 Uhr mit Grand Malör und um 21 Uhr mit einem digitalen „Tischer-Feuerwerk“ und anschließender „Afterparty“ von RPR1 bis 23.30 Uhr. Mit Streaming habe die Stadt, etwa beim digitalen Stadtfest, gute Erfahrungen gemacht. „Ich zähle fest darauf, dass wir an diesem Tag alle Rekorde brechen“, so Glogger

600 Holzbroschen verkauft

Für das heimische Fest holen sich die Menschen Unterstützung und kaufen rege die erwähnten Wurstmarkt-Produkte. So wurden bereits 3000 der 5000 Wurstmarkt-Dubbegläser verkauft. In jedem Jahr kommen neue mit wechselnden Motiven im Glasboden hinzu. Das Dubbeglas 2020 ist geschrumpft: Das 0,25-Liter-Glas steht fürs Pandemie-Jahr. Von den 2020 Holzbroschen, die zugunsten der Schausteller verkauft werden, sind 600 weg. Von den Weinpaketen fürs heimische Fest wurden 700 verkauft.

Trotz der Trostpflaster. Glogger denkt derweil schon – wie wohl viele – an den „echten Wurstmarkt“ 2021.

Im Netz