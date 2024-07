Seit Mittwoch ist die Herxheimer Hauptstraße (L522) wegen Arbeiten für den geförderten Glasfaserausbau voll gesperrt. Nun ist die Rede von einer „katastrophalen“ Verkehrslage.

Anwohner berichten, dass die Beschilderung aus Richtung Freinsheim unzureichend ist. Deshalb würden etliche Verkehrsteilnehmer die Sperrung nicht beachten. So wurden am Mittwoch Lastwagenfahrer beobachtet, die von Freinsheim aus in die Hauptstraße gefahren sind. Weil es bis zur Ampelkreuzung an der Weinstraße nicht weiter ging, versuchten sie es durch den Pfaffenhof und steckten schließlich fest. Die Verkehrslage dort bezeichnete Jens Schäfer, Leiter der Abteilung Bürgerdienste in der VG-Verwaltung in Freinsheim, am Donnerstag als „katastrophal“. Der von der Firma Koban mit der Beschilderung beauftragte Betrieb habe sich nicht an die mit der Verwaltung abgesprochenen Beschilderungspläne gehalten. Die Verwaltung habe Nachbesserungen gefordert. Die Hauptstraße ist vier Wochen lang ab der Ampelkreuzung bis Ortsausgang Richtung Freinsheim voll gesperrt. Die Umleitung führt über Freinsheim und Kallstadt.