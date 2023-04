Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit über 24 Jahren betreibt Michael Helfrich die Schmuckgalerie am Eisentor. Jetzt wurde es Zeit für frischen Wind in der Goldschmiede. Das Team hat den Laden in Eigenarbeit renoviert. Trotz Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie. Und eine neue Kollektion ist auch schon geplant.

Es hämmert und rumpelt in der Schmuckgalerie. Das liegt aber nicht nur an der Erneuerung des Ladens. Denn in der für die Kunden einsehbaren Werkstatt wird fleißig gearbeitet. „Schließlich