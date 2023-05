Wer hat ab 1. Januar 2024 im Bad Dürkheimer Rathaus das Sagen? Bleibt Christoph Glogger (SPD) im Amt oder übernimmt Natalie Bauernschmitt (CDU) die Bürgermeistergeschäfte? Fest steht: Nachdem sich keine weitere Kandidaten beworben haben, treffen die Wählerinnen und Wähler am 25. Juni definitiv eine Entscheidung darüber.

Obwohl Bauernschmitt und Glogger schon seit Wochen in Sachen Wahlkampf unterwegs sind – jetzt beginnt so langsam die heiße Phase. Das gilt auch für die Wahlberichterstattung der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Bad Dürkheim. In unser Konzept sind viele Erkenntnisse eingeflossen, die wir bei vergangenen Wahlen etwa über das Nutzungsverhalten im Internet oder bei den Lesewert-Untersuchungen in den Jahren 2019 und 2020 gesammelt haben.

Den Auftakt der „heißen Phase“ der Berichterstattung bilden ausführliche Kandidatenporträts. Schließlich sollen sich unsere Leserinnen und Leser ein möglichst gutes Bild von den beiden Bewerbern machen können. Ergänzt werden die Texte durch jeweils ein Video, in dem Bauernschmitt und Glogger zwei kurze und prägnante Fragen unserer Redaktion beantworten. Die Videos werden gemeinsam mit den Texten im Internet abrufbar sein.

Meinungsforscher holen Stimmungsbild ein

Zweiter wichtiger Baustein werden fünf, teilweise recht provokante Thesen zur Weiterentwicklung der Stadt sein, zu denen wir die Kandidaten gebeten haben, Stellung zu beziehen. Diese und die Antworten darauf veröffentlichen wir in den kommenden Wochen bis zur Wahl.

Ein Stimmungsbild mit der klassischen Sonntagsfrage „Wenn am kommenden Sonntag der Bürgermeister/die Bürgermeisterin von Bad Dürkheim gewählt werden würde, welcher Person würden Sie Ihre Stimme geben?“, erfragt das Mannheimer Institut für Communication- & Marketing-Research (CMR), mit dem die RHEINPFALZ seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet, kommende Woche. Vom 16. bis 19. Mai interviewt das Institut 500 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Bad Dürkheim zu ihrer Meinung. Die Befragten haben auch die Möglichkeit, aus fünf Alternativen ein Thema auszuwählen, das sie für besonders dringend halten.

Podiumsdiskussion am WHG

Am Mittwoch, 24. Mai, treffen Natalie Bauernschmitt und Christoph Glogger in der Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums auf dem RHEINPFALZ-Podium aufeinander und stellen sich den Fragen von Dagmar Schindler-Nickel und Redaktionsleiter Alexander Sperk. Aus der Perspektive der jungen Generation haben Oberstufenschüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Fragen für den Abend vorbereitet.

Die RHEINPFALZ ist längst mehr als nur die gedruckte Ausgabe auf dem Frühstückstisch. Eine wichtige Rolle spielt daher unsere Website www.rheinpfalz.de. Hier finden sich in den kommenden Wochen nicht nur Texte und Videos rund um die Wahl, sondern auch ein Liveblog, der während der Podiumsdiskussion laufend aktualisiert wird. Auch am Wahltermin selbst wird die RHEINPFALZ auf ihrer Website aktuell berichten – online und am Montagmorgen in gedruckter Form.

Anmeldung

Für die Podiumsdiskussion in der Aula des WHG am Mittwoch, 24. Mai, 19 Uhr, ist bis Mittwoch, 17. Mai, eine Anmeldung per Mail an podium@rheinpfalz.de oder per Brief oder Postkarte an die Rheinpfalz Lokalredaktion, Mannheimer Straße 10, erforderlich. Die Teilnehmer erhalten eine Bestätigung von uns.