Schwarzer Hals, schwarzes Gesicht mit weißen Wangen, weißgraue Brust und das übrige Gefieder graubraun: So sieht eine Kanadagans aus. Sie hat ihr Nest an einem Teich bei Weisenheim am Sand angelegt, gut versteckt zwischen den dichten Halmen des Schilfrohrs.

Ganz still sitzt sie im Schilf und bewegt sich nicht von der Stelle. Damit ist klar: Die Gans brütet Eier aus. Vom Nest ist nicht viel zu sehen, weil die Kanadagans nur ein paar Pflanzenteile in eine trockene Bodenmulde bringt. Aber ringsum kannst du viele Daunen entdecken. Die hat sie sich selbst ausgerupft und damit weich das Nest ausgepolstert. Nun hält sie die Eier mit ihrem Körper schön warm. Nur für kurze Zeit verlässt sie mal den Brutplatz, zum Beispiel um etwas zu fressen. Die männliche Gans, Ganter genannt, hat nicht am Nest mitgebaut. Auch das Brüten erledigt das Weibchen allein. Was nicht heißt, dass sich der künftige Vater nicht kümmert: Er bleibt in der Nähe und passt auf. Besonders angriffslustig wird er, wenn sich eine andere Kanadagans heranwagen sollte.

Ursprünglich gab es Kanadagänse nur in Nordamerika. Vor einigen Jahrhunderten hat man sie nach Europa gebracht. Zuerst wurden sie in einem englischen Park angesiedelt. Später setzte man die Tiere auch auf dem europäischen Festland aus. Allmählich haben sie sich ausgebreitet und in den vergangenen Jahrzehnten vermehrten sie sich besonders.

Wachsame Eltern

Die Weisenheimer Gänsefrau sitzt nun rund vier Wochen auf ihrem Gelege. Eine lange Zeit, die sie stillhalten muss! Dann endlich schlüpfen die Kleinen. Gänseküken nennt man auch Gössel. In ihren ersten beiden Lebensmonaten können sie noch nicht fliegen. Trotzdem sind sie mit ihren Eltern gleich unterwegs.

Zwar werden die Gössel nicht direkt gefüttert, aber die Altvögel führen sie dorthin, wo es etwas zu futtern gibt: Gräser, Kräuter und Wasserpflanzen fressen Kanadagänse gern. Beide Elterntiere passen sehr wachsam auf ihre Kinder auf. Sie verteidigen den Nachwuchs vor Feinden wie Füchsen oder Greifvögeln. Gut, dass die Junggänse noch lange mit ihren wehrhaften Eltern zusammenleben. Aber wenn ihre Mama das nächste Mal brütet, dann ist es Zeit für eigene Wege.