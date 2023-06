Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Weisenheim am Sand lässt man sich nicht unterkriegen. Das geplante Fest-Wochenende zum 1250-jährigen Bestehen der Gemeinde war zwar am vorgesehenen Termin, Anfang Juli, wegen der Pandemie nicht möglich, stattdessen ist es nun aber für 17. bis 19. September geplant. „Es stand nie zur Debatte, dass es ausfällt“, betont Holger Koob (CDU), Beigeordneter und einer der Organisatoren des Jubiläumsprogramms.

„Wir haben es hingekriegt, dass wir das komplette Programm, das für Anfang Juli geplant war, auf September verlegen konnten“, freut sich Koob. Mit einer kleinen Ausnahme: