Die Corona-Pandemie ist für Gastronomen eine große Herausforderung. Mit dem nahenden Winter dürfte sie noch größer werden. Mit welcher Überlebensstrategie gehen die Gastwirte in die kalte Jahreszeit?

„Mit viel Hoffnung“, antwortet Vinotheksleiter Michael Schneiderfritz von Michlers Haus der Guten Weine in Bad Dürkheim. Wie viele Cafés, Gaststätten und Restaurants nutzt das Lokal am Römerplatz bislang das Angebot der Stadt, in der Corona-Krise größere Flächen für die Außenbestuhlung zu verwenden. Angesichts der niedrigen Temperaturen im Winter stellt sich jedoch die Frage, wie sich die Gäste im Freien warm halten lassen. In der Vergangenheit haben Gastronomen dazu auf gasbetriebene Heizpilze gesetzt. Die jedoch sind in der Stadt Bad Dürkheim auf öffentlichen Flächen aus Klimaschutz- und Sicherheitsgründen verboten.

Bewirtet das Haus der Guten Weine Gäste in der kalten Jahreszeit also doch nur drinnen? Schneiderfritz zufolge ist das keine wirkliche Option. „Mit acht Leuten ist der Laden ja schon voll“, spricht er ein Problem an, vor dem so mancher Gastwirt steht: Wie können die Corona-Auflagen – etwa der Mindestabstand – eingehalten, zugleich aber noch ausreichende Einnahmen erzielt werden? „Wir haben auch schon über Decken und Heizkissen nachgedacht, wissen aber nicht, ob die zulässig wären und ob das unter hygienischen Aspekten machbar wäre“, nennt er weitere Schwierigkeiten. „Das Mittel der Wahl sind deshalb elektrische Heizpilze.“

Neuer Einsatz für alte Raucherbelüftung

Das Kaffeehaus Le Café in der Kurbrunnenstraße bestuhlt im Winter normalerweise nicht im Freien. Angesichts der Pandemie hätten die Betreiber die zusätzlichen Einnahmen allerdings gerne weiter genutzt, um die Corona-Ausfälle zumindest teilweise zu kompensieren. „Wir hatten überlegt, wie wir unseren Kunden ein kurzes Sitzen im Freien ermöglichen können, ohne dass sie frieren“, erklärt Thomas Paul, der im Familienbetrieb mitarbeitet. Das habe sich aber als kaum möglich erwiesen. „Wegen des Heizpilz-Verbots auf Decken zu setzen, ist nicht. Denn die müssten wir nach jedem Gast desinfizieren.“

Alternativ ein Zelt aufzustellen, würde eigene Hürden mit sich bringen. „Dafür müssten wir uns die Belüftung abnehmen lassen, gegebenenfalls eine zusätzliche Versicherung abschließen und ab einer gewissen Größe und Struktur eine Baugenehmigung beantragen“, zählt Paul einige davon auf. Das sei kaum umsetzbar. „Wir müssen uns im Winter also auf unsere Innenräume verlassen“, sagt er. Das Le-Café-Team sei bemüht, dort für die größtmögliche Sicherheit zu sorgen. „Wir reizen zum Beispiel die zulässige maximale Personenzahl von zehn Leuten je Tisch nicht aus und haben extra die alte Raucherbelüftung wieder in Betrieb genommen, obwohl sie viel Strom frisst.“

Den Behörden ist die schwierige Lage der Gastronomen bewusst. So habe die Stadt Bad Dürkheim bereits im Sommer größere Flächen im öffentlichen Raum für die Außenbestuhlung bereitgestellt, damit die Abstände besser eingehalten und trotzdem ein akzeptabler Umsatz erzielt werden kann, erinnert Pressesprecherin Petra Wurm. Unter normalen Umständen sei diese Außenbestuhlung bis September oder Oktober möglich. Angesichts der Corona-Krise habe der Stadtrat diese Frist jedoch bis zum 31. März 2021 verlängert. „Außerdem hat die Stadt dieses Jahr auf die Sondernutzungsgebühren für die Außenbestuhlung verzichtet“, hebt sie hervor. Am Verbot der Gasheizpilze als Wärmequelle halte die Verwaltung fest, biete aber einen Kompromiss an: strombetriebene Infrarotstrahler. „Die Gastronomen müssen dafür lediglich die Kabel so verlegen, dass keine Gefahr für Gäste oder Fußgänger entsteht“, so Wurm. Da auch dieser Stromverbrauch die Umwelt belaste, „wurden die Betriebe gebeten, Naturstrom zu verwenden“.

In der Verbandsgemeinde Wachenheim können Gaststättenbetreiber für die Wintermonate ausnahmsweise sowohl Außenbestuhlung als auch Heizpilze beantragen. „Diese großzügige Regelung bieten wir an, um die Gastrobetriebe in der schwierigen Corona-Zeit zu unterstützen“, informiert Büroleiterin Ulla Kaiser. Die Verbandsgemeinde Freinsheim konnte Antworten darauf, wie sie mit dem Problem umgeht, bis Freitagabend nicht mehr liefern. Sie hat diese für Anfang nächster Woche angekündigt.

Modernes Filtersystem, altbewährtes Lüften

Für Monique Thyssen, Inhaberin des Cafés Zucker und Salz in der Hauptstraße in Freinsheim, kommen die klimaschädlichen Gasheizpilze indes ohnehin nicht infrage. „Da würde mein Umweltherz bluten. Die werden wir auf keinen Fall aufstellen. Zumal das für unsere reine Straßenbestuhlung unverhältnismäßig wäre“, sagt sie. „Stattdessen werden wir uns auf den Innenbereich konzentrieren.“ Dabei setzen ihr Team und sie auf ein ausgefeiltes Belüftungskonzept. „Damit unsere Gäste und Mitarbeiter sich möglichst wohl und sicher fühlen können, haben wir drei Hepa-Filter angeschafft“, berichtet sie. Das sind Luftreinigungsgeräte, wie sie zum Beispiel in Operationssälen zum Einsatz kommen. Hepa ist die Abkürzung für den englischen Begriff „High Efficiency Particulate Air“, was sich sinngemäß mit hochwirksamer Luftfilter gegen Schwebeteilchen übersetzen lässt. „Laut TÜV-Siegel filtern sie sogar Viren und Bakterien aus der Luft“, erzählt Thyssen. Zudem verringern die Geräte ihr zufolge die Raumtemperatur um vier Grad Celsius und verfügen über eine Sensorautomatik, die feststellt, wann ein Luftaustausch nötig ist. „Darüber hinaus setzen wir auf Stoßlüften. Wir öffnen alle 20 Minuten für fünf Minuten sämtliche Fenster und die Tür“, betont sie. Das Konzept funktioniere sehr gut und komme bei den Kunden bisher gut an. „Wir hatten allerdings Glück, dass wir die Hepa-Filter schon im August bestellt und Ende September genau rechtzeitig zur kalten Jahreszeit bekommen haben. Aktuell beträgt die Lieferzeit schon 16 Wochen“, berichtet die Chefin.

Im Dürkheimer Fass und dem Restaurant „Zum Römer“ – Inhaber ist Carsten Thüne – hat die Außenbestuhlung im Sommer eine große Rolle gespielt. „Im Winter fokussieren wir uns auf den Innenbereich“, erklärt Thünes Stellvertreterin Birgit Schmidt. Im Fass herrsche viel Platz, da lasse sich alles gut entzerren. „Zudem haben wir eine gute Belüftung, die momentan noch einmal überholt wird. Für den ,Römer’ haben wir Luftreinigungsgeräte bestellt, die im November geliefert werden“, ergänzt sie.

Infrarotstrahler ziehen viel Strom

„Es wird eine schwierige Zeit“, befürchtet Alfonso Lumia, Inhaber des Dürkheimer Eiscafés Il Cappuccino in der Römerstraße. „Wir müssen uns wohl auf die Innenräume beschränken“, sagt er. Denn Infrarotstrahler würden sich wegen der hohen Stromkosten vermutlich nicht rentieren. „Wir hatten überlegt, vielleicht ein Zelt aufzustellen, aber das dürfen wir auch nicht.“ Also bleibe nur, abzuwarten, welche Auflagen noch auf die Gastronomie zukommen und sich anzupassen. „Mehr können wir nicht tun. Wir werden für unsere Gäste solange geöffnet bleiben, wie es wirtschaftlich geht“, verspricht Lumia.