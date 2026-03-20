In Dackenheim könnte es bald klappern – weil die Freinsheimer Wehr einem offenbar überforderten Storch beim Nestbau geholfen hat.

Amtshilfe der besonderen Art hat die Freinsheimer Feuerwehr am Donnerstag beim „Wohnungsbau“ in Dackenheim geleistet. Das kam so: Feuerwehrmann Alexander Link aus Dackenheim hatte seit mehreren Tagen einen Storch beim mehr oder weniger erfolgreichen Nestbau beobachtet.

Link kontaktierte schließlich Christian Reis, Experte beim Bornheimer Storchenzentrum. Dieser gab Tipps, wie dem offenbar überforderten Storch beim Nestbau unter die Flügel gegriffen werden kann. Die Wehr, die schon den Bau eines Storchennests in Freinsheim vor Jahren erfolgreich abgeschlossen hatte, war schnell im Boot, um das Vorhaben zu unterstützen – mit Drehleiter und Bauhelfern. „Nach gut eineinhalb Stunden waren die Arbeiten erledigt und ein solides Fundament für den Nestbau gelegt“, berichtet Bodo Wenngatz, Sprecher der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Freinsheim.

Den Baum, auf dem der Storch den Nestbau begonnen hat, haben die Wehrleute an der Spitze gekürzt und eine Nisthilfe befestigt. Alles mit Genehmigung des Grundstücksbesitzers, wie Wenngatz betont. Jetzt hoffen alle, dass das Nest auch angenommen und eine ähnliche Erfolgsgeschichte wird wie die Storchen-Wohnung über den Dächern von Freinsheim.