Jetzt schlafen sie tief und fest: Wie Siebenschläfer den Winter verbringen, das zeigt dir ein anschauliches Präparat im Pfalzmuseum.

Es klingt unglaublich, aber so ein kleines Tier verschläft – wie sein Name verrät – mindestens sieben Monate, oft sogar noch mehr. Siebenschläfer bleiben also länger als ein halbes Jahr im Winterschlaf. Das Wort „Schlaf“ passt da aber nur bedingt. Fachleute sagen, die Tiere seien jetzt an der Grenze zum Tod. Tatsächlich werden Herzschlag und Atmung sehr, sehr langsam und die Körpertemperatur sinkt stark ab.

Das Siebenschläfer-Präparat im Pfalzmuseum findest du im Raum „Weit blicken“. Es zeigt dir, dass sich das Tier in seinem Winternest kugelig einrollt. So soll der Körper möglichst wenig auskühlen. Der buschige Schwanz schmiegt sich über den Kopf und oberen Rücken. Meistens ziehen sich die Tiere für den Winterschlaf in eine frostsichere Erdhöhle zurück.

Tiere kommen oft erst im Mai aus dem Winterversteck

Stell dir vor: Monatelang nehmen die Siebenschläfer nun keine Nahrung zu sich. Umso wichtiger ist es, dass sie sich im Sommer und Herbst ordentlich Körperspeck anfressen. Also knabbern sie viele Bucheckern, Eicheln und Kastanien, um dick und rund zu werden. Ohne diesen Fettvorrat in ihrem Körper können sie später nicht überleben.

Oft kommen die Langschläfer erst im warmen Mai wieder aus ihrem Winterversteck. Dann beginnt ihre aktive Zeit. Begegnen wirst du ihnen aber kaum, denn die kleinen Kobolde sind nachts unterwegs. Mit großen, dunklen Knopfaugen und langen Tasthaaren am Näschen können sie sich im Dunkeln orientieren. Auch ihr Gehör und Geruchssinn sind bestens entwickelt. Beim Klettern sorgen lange Zehen und Haftballen an den Fußsohlen für Halt.

Irreführender Name

Siebenschläfer sind die größten Vertreter der bei uns lebenden „Bilche“. Man nennt diese Tierfamilie auch „Schlafmäuse“, aber der Name kann irreführen. Denn Bilche sind keine Mäuse. Sie gehören nur wie Mäuse zu den Nagetieren. Im Ober- und Unterkiefer haben sie je zwei starke, scharfe Schneidezähne.

Vor allem in der Paarungszeit geben die Siebenschläfer pfeifende und glucksende Laute von sich. Im Sommer kommen die Jungen zur Welt. Das Muttertier versorgt sie allein. Oft zieht es den Nachwuchs in den Höhlungen von Alt- und Totholz auf. Auch für die Fortpflanzung der Siebenschläfer sind dicke und alte Bäume also besonders wichtig.