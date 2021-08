Mit dem Rad schnell, sicher und unkompliziert von A nach B kommen – das ist eine Wunschvorstellung nicht nur von Klimaschützern. Auch im Landratswahlkampf war die grüne Mobilität auf zwei Rädern ein Thema. Was genau ist für die nächsten Jahre geplant?

Wer etwas über Radwege im Landkreis, Konzepte und Pläne hören möchte, muss mit Raimund Rinder sprechen, der bei der Verwaltung für Kreisentwicklung, Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), Barrierefreiheit und Grundsatzplanung zuständig ist. Und damit ist erklärt, warum Radwege am besten nicht allein betrachtet werden. Die Konzeption ist eingebettet in das Klimaschutzkonzept, das Teil des geplanten Kreisentwicklungskonzepts ist. Aber von vorne.

Viele Auspendler

„Wir haben überlegt, ein Radverkehrskonzept zu schreiben“, erklärt Rinder. Das letzte stammt aus dem Jahr 1991 mit Schwerpunkt auf Tourismus. Also auf den Rundwegen der Verbandsgemeinden, dem Kraut-und-Rüben-Radweg und dem der Deutschen Weinstraße. Das soll sich ändern. „Es geht mehr um den Alltagsradverkehr von Schülern und Pendlern.“ Das hat laut Rinder einen einfachen Grund: „Wir sind einer der Landkreise in Rheinland-Pfalz mit den meisten Auspendlern. Und auch die Richtung ist klar: Ludwigshafen und Mannheim.“

Keine Korridore für Radschnellwege

Radschnellwege zu den Schwesterstädten am Rhein wären also wünschenswert. Daran ist aber zuletzt auch der Verband der Region Rhein-Neckar gescheitert, weil die gewollten Wege nicht in den vorgesehenen Korridoren des Landes liegen, wie Rinder sagt. Die verlaufen in Nord-Süd-Richtung, unter anderem zwischen Neustadt und Landau und von Worms über Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer, Germersheim bis Karlsruhe, wie die Dokumentation zum Bürgerbeteiligungsprozess des Landes „Mobilitätskonsens 2021“ zeigt. „Aber die Bewegung ist bei uns eine West-Ost-Richtung“, weiß Rinder und fragt sich, warum in einem Kreis mit so vielen Auspendlern kein Korridore liegen.

Es werde derzeit viel über Radschnellwege und Radpendlerrouten gesprochen. Was nach Wortklauberei klingt, ist ein gravierender Unterschied. Für Radschnellwege gelten Standards, weil die Wege nur für Radfahrer gedacht sind. Eine Radroute braucht „nur“ eine Beschilderung, dass ein Radler dort fahren darf. Eine Radpendlerroute von Neustadt nach Landau könnte also zum großen Teil über Feldwege führen, wovon auch die Landwirtschaft nicht immer begeistert ist. Denn oft sind die Radler von ausfahrenden Traktorfahrern schwer zu sehen. „Radschnellwege dagegen sollen störungsfreies, schnelles Fahren ermöglichen“, weiß der Planer. Aber egal ob Weg oder Route: „Wir kriegen sie nicht in die Fläche, wo wir sie brauchen. Dabei könnte man zum Beispiel mit dem Pedelec einfach nach Ludwigshafen pendeln.“

Schnell und direkt: Das sei auch ein gravierender Unterschied zwischen touristischen und Alltagsradwegen: Gönnheim und Ellerstadt sind per Landstraße verbunden. In zwei großen Us führen Radwege links und rechts davon von Ort zu Ort. Der Alltagsradweg braucht direktere Verbindungen. Aber der „touristische Ansatz war lange die einzige Möglichkeit, um für Radwege an Fördermittel vom Land zu kommen“, erklärt Rinder.

Der Kreis beschloss deshalb, selbst aktiv zu werden, „auch wenn regionsweit besser gewesen wäre“, da es nicht helfe, hier ausgeschilderte, gute Wege zu haben, die beispielsweise an der Grenze zum Rhein-Pfalz-Kreis mangels Wegweiser nicht weiterzunutzen sind. „Aber wir wollen jetzt anfangen und sehen, wie es weitergeht“, betont Rinder. Die Hoffnung, dass andere nachziehen, schwingt mit.

Planer für Radverkehr soll eingestellt werden

Ende Januar, Anfang Februar will sich die Verwaltung deshalb mit den Verbandsgemeinden zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen. „Es gibt Gemeinden wie Grünstadt die selbst schon ein Konzept schreiben, die VG Deidesheim hat eines beschlossen“, berichtet Rinder. In Bad Dürkheim wurde dafür eine Arbeitsgruppe gegründet. „Wir werden an bestehenden Konzepten anknüpfen und sie integrieren“, erwartet Rinder Synergieeffekte. Wesentlich sei, zunächst eine Bestandsaufnahme der Radwege zu machen. Um auf das vorherige Beispiel zurückzukommen, sei dann vielleicht auch denkbar, einen Radweg zwischen Gönnheim und Ellerstadt parallel zur Landstraße zu bauen. Sehen, was wo mit welchem Geld umgesetzt werden kann, sei das Ziel.

Für all das soll ein Verkehrsplaner für Radverkehr eingestellt werden. „Die Stelle müssen wir ausschreiben“, erklärt Rinder. Ist sie besetzt, könnte im Spätjahr die Bestandsaufnahme stehen. Dann ließe sich im Jahr 2022 die Zieldefinition aufstellen, fasst Rinder zusammen. Mitte 2022 könnte es einen Maßnahmenkatalog geben, über den in den Gremien entschieden werden muss.

Wenn es um Radwege an Landstraßen gehe, sei der Landesbetrieb Mobilität zuständig, und das Land trage die Kosten. Förderung sei auch über touristische Radwege und den Klimaschutz zu bekommen. Darüber will der Kreis auch finanzielle Mittel für die Barrierefreiheit seiner Radwege erhalten, ein Projekt, das zuletzt vom Land hart ausgebremst wurde. Wie Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) jedoch bestätigte: Es gibt neue Chancen. Das Land habe weitere Mittel in Aussicht gestellt. „Das Schreiben haben alle abgelehnten Projekte bekommen“, relativiert Ihlenfeld. Der Kreis habe Interesse signalisiert. „Wir haben dafür so viel Aufwand betrieben, es wäre schlecht, wenn wir erneut abgelehnt werden würden“, hofft der Landrat auf positive Antwort.

Parallel werde versucht, beim Land über „Klimaschutz durch Radverkehr“ Fördermittel zu erhalten. Wird der Kreis ausgewählt, kann er im Herbst 2021 einen Förderantrag stellen, und 2022 in die Umsetzung gehen.

Verknüpfung mit dem öffentlichen Nahverkehr

In Sachen Klimaschutz soll der Alltagsradverkehr insgesamt eine größere Rolle spielen, unter anderem auch mit Abstellboxen für die Drahtesel an Haltepunkten des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV). „Es soll möglich sein, mit dem Rad von der Haustür loszufahren, es am Haltepunkt abzustellen oder in der Bahn mitzunehmen und auszusteigen und zur Arbeit zu radeln“, beschreibt Rinder eine Zukunftsvision. Deshalb soll das Radverkehrskonzept ins Mobilitätskonzept des Kreises eingebettet werden, das Ihlenfeld erarbeiten lassen will.

Rinder hat auch hier ein Beispiel: Bald müssen die Buslinien im Kreis neu ausgeschrieben werden. „Wir können fragen: Mit welchem Antrieb sollen die Busse im Kreis die nächsten zehn Jahre fahren?“ Von wie üblich über elektrisch bis zu „mit Wasserstoff“ ist vieles denkbar. Wobei speziell bei letzterem zu fragen sei: Wo tanken die Busse?

Radwege, Mobilität, ÖPNV, Klimaschutz? Das klingt nach dem übergeordneten Konzept für die Kreisentwicklung. Für die dazugehörige Landesförderung hat sich der Kreis zum zweiten Mal beworben. Nun ist aus dem Innenministerium eine Summe von 350.000 Euro in Aussicht gestellt worden. Neben den genannten Themen fallen auch Siedlungsentwicklung, Dorferneuerung, Tourismus oder der Kreis als Wirtschaftsstandort in diesen Bereich. Und wieder muss sich mit den Kommunen gefragt werden: „Wo sind wir, wo wollen wir hin und was können wir dafür tun?“ erklärt Rinder. „Mit einem Kreisentwicklungskonzept haben wir Chancen, uns gut aufzustellen für die Zukunft“, ist Rinder sicher. Erst recht, wenn es integrierte Konzepte für Mobilität, Klimaschutz und die Radwege gibt.